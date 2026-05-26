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Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

El sitio internacional 365 Scores armó el equipo ideal del Torneo Apertura 2026 y destacó a dos futbolistas rojiblancos por sus actuaciones a lo largo del campeonato

26 de mayo 2026 · 12:01hs
Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

UNO Santa Fe | José Busiemi

El buen torneo que realizó Unión sigue teniendo repercusiones positivas más allá del cierre del Apertura. En esta oportunidad, el reconocido portal internacional 365 Scores, especializado en estadísticas y seguimiento deportivo, eligió a Mateo Del Blanco y Cristian Tarragona dentro del equipo ideal del certamen argentino.

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La presencia de ambos futbolistas tatengues no pasó desapercibida en Santa Fe, ya que representa un fuerte reconocimiento individual dentro de un campeonato donde Unión logró ser competitivo, protagonista durante varios pasajes y pelear hasta instancias decisivas.

Del Blanco, consolidado como una de las revelaciones

Mateo Del Blanco fue seleccionado como lateral izquierdo del once ideal tras un semestre de enorme crecimiento futbolístico. El juvenil rojiblanco logró afirmarse en la estructura titular y se convirtió en una pieza clave gracias a su despliegue físico, capacidad para proyectarse en ataque y firmeza defensiva.

Su evolución fue una de las grandes noticias para el equipo santafesino, al punto de transformarse en uno de los jugadores más regulares del plantel a lo largo de la competencia.

Tarragona, jerarquía y peso ofensivo para Unión

En ofensiva, el elegido fue Cristian Tarragona, quien integró el tridente de ataque del equipo confeccionado por 365 Scores. El delantero tuvo un torneo destacado desde lo futbolístico y también desde lo emocional, siendo un referente dentro y fuera de la cancha.

Con goles importantes, presencia física y una constante participación en el juego ofensivo, Tarragona terminó posicionándose entre los atacantes más valorados del campeonato.

El equipo ideal del Apertura

El once armado por el portal internacional tiene como entrenador a Ricardo Zielinski, campeón del torneo con Belgrano tras vencer a River Plate en una final vibrante.

El equipo quedó conformado por Santiago Beltrán (River); Leandro Lozano (Argentinos), Lisandro López (Belgrano), Ignacio Ovando (Rosario Central) y Del Blanco (Unión) en defensa.

En la mitad de la cancha aparecen nombres de peso internacional como Ángel Di María (Rosario Central), Leandro Paredes (Boca) y Lucas Zelarayán (Belgrano). Mientras que en ataque fueron elegidos Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente) y Tarragona (Unión).

El mensaje de 365 Scores

A través de sus redes sociales, el sitio publicó: “¡LOS MEJORES DEL APERTURA! Terminó el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, que tuvo como gran campeón a Belgrano luego de vencer a River por 3 a 2 en una final verdaderamente memorable. Este es el XI ideal que nos dejó el campeonato”.

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La elección de dos futbolistas rojiblancos dentro de ese selecto grupo ratifica el valor de la campaña realizada por Unión y refleja el impacto que tuvieron varios de sus jugadores en el fútbol argentino durante el primer semestre del año.

Unión Tarragona Del Blanco
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