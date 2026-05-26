Este martes se juegan cuatro partidos decisivos para conformar la grilla del segundo al octavo lugar, recordando que Colón ya aseguró el mejor lugar. La ASB transmitirá el duelo entre Gimnasia y Sanjustino a través de su canal de Youtube.
Gimnasia y Sanjustino, la gran atracción de la fecha 11 en el Húngaro Crespi
Se juega una clave fecha 11 en el Apertura A1, donde Gimnasia y Sanjustino, partido televisado por la ASB, desde las 21.30, será el destacado.
Por Ovación
26 de mayo 2026 · 11:44hs
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 11
MARTES 26 DE MAYO
21.30 Gimnasia vs. Sanjustino
21.30 Almagro vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ)
21.30 Unión (SF) vs. Rivadavia Juniors
JUEVES 28 DE MAYO
21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial
Libre: CUST A
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors 15 (6-3); Almagro, Unión (SF) y Rivadavia 14 (5-4); Colón (SJ) 13 (4-5); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)