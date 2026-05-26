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Gimnasia y Sanjustino, la gran atracción de la fecha 11 en el Húngaro Crespi

Se juega una clave fecha 11 en el Apertura A1, donde Gimnasia y Sanjustino, partido televisado por la ASB, desde las 21.30, será el destacado.

Ovación

Por Ovación

26 de mayo 2026 · 11:44hs
Gimnasia y Sanjustino, la gran atracción de la fecha 11 en el Húngaro Crespi

Este martes se juegan cuatro partidos decisivos para conformar la grilla del segundo al octavo lugar, recordando que Colón ya aseguró el mejor lugar. La ASB transmitirá el duelo entre Gimnasia y Sanjustino a través de su canal de Youtube.

TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 11

MARTES 26 DE MAYO

21.30 Gimnasia vs. Sanjustino

21.30 Almagro vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ)

21.30 Unión (SF) vs. Rivadavia Juniors

JUEVES 28 DE MAYO

21.30 República del Oeste vs. Banco Provincial

Libre: CUST A

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors 15 (6-3); Almagro, Unión (SF) y Rivadavia 14 (5-4); Colón (SJ) 13 (4-5); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)

Gimnasia Sanjustino Apertura
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