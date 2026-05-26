Gimnasia y Sanjustino, la gran atracción de la fecha 11 en el Húngaro Crespi

Se juega una clave fecha 11 en el Apertura A1, donde Gimnasia y Sanjustino, partido televisado por la ASB, desde las 21.30, será el destacado.

Este martes se juegan cuatro partidos decisivos para conformar la grilla del segundo al octavo lugar, recordando que Colón ya aseguró el mejor lugar. La ASB transmitirá el duelo entre Gimnasia y Sanjustino a través de su canal de Youtube.