Coudet vuelve al banco de River: AFA le levantó la sanción antes del duelo ante Gimnasia

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió levantar la sanción que pesaba sobre el DT de River, Eduardo Coudet, y quedó habilitado estar ante Gimnasia (LP)

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió levantar la sanción que pesaba sobre Eduardo Coudet , por lo que el entrenador de River quedó habilitado para regresar al banco de suplentes este miércoles. El Millonario visita a Gimnasia y Esgrima La Plata por la segunda fecha del Torneo Clausura, por lo que el Chacho volverá a conducir al equipo luego de haberse perdido el debut frente a Barracas Central.

La decisión fue oficializada a través de un boletín emitido por la Asociación del Fútbol Argentino, en el que informó: "Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Art. 25 del Código Disciplinario". El Chacho había recibido dos fechas de suspensión tras la final del Torneo Apertura frente a Belgrano.

Durante el estreno en el Torneo Clausura, que terminó con derrota por 1 a 0 frente a Barracas Central, el equipo fue dirigido por Ariel Broggi, uno de los ayudantes de campo de Coudet que se incorporó al cuerpo técnico en este semestre tras sus pasos como entrenador de Banfield y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

La sanción había sido aplicada por los fuertes reclamos de Coudet al árbitro Yael Falcón Pérez durante la final del Apertura, especialmente luego del polémico penal sancionado a pocos minutos del final que derivó en el empate parcial de Belgrano.

Ahora, el objetivo de River será dejar atrás un comienzo de semestre adverso, donde el equipo acumula dos derrotas consecutivas y buscará recuperarse en una visita siempre complicada al estadio Juan Carmelo Zerillo. Sin embargo, Coudet deberá rearmar el equipo debido a las bajas de Sebastián Driussi y Aníbal Moreno, ambos descartados por lesión.

¿Cómo continúa River en el mercado de pases?

La dirigencia continúa trabajando en el mercado de pases y tiene prácticamente cerrada la incorporación del juvenil Tobías Andrada, una de las grandes promesas de Vélez. River desembolsaría 5,5 millones de dólares por el 60% de su ficha, con la posibilidad de adquirir otro 20% mediante objetivos deportivos.

Además, el Millonario también registró movimientos en el plantel con la salida del defensor Brian Gutiérrez, quien fue cedido a préstamo a Montevideo City Torque por un año, con opción de compra y cláusula de repesca.