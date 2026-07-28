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Homenaje a Locomotora Oliveras: avanza el proyecto para erigir su monumento en la costanera de Santo Tomé

La Municipalidad de Santo Tomé conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de la séxtuple campeona mundial. Destacaron su legado deportivo, su compromiso social y la creación de gimnasios como espacios de inclusión. A partir del 1° de agosto, un jurado evaluará las propuestas para el monumento en su honor.

28 de julio 2026 · 19:29hs
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Homenaje a la Locomotora Oliveras: avanza el proyecto para erigir su monumento en la costanera de Santo Tomé

Homenaje a la "Locomotora" Oliveras: avanza el proyecto para erigir su monumento en la costanera de Santo Tomé

A un año de su partida física, la Municipalidad de Santo Tomé rinde un emotivo homenaje a Alejandra Locomotora Oliveras, una figura icónica que trascendió los límites del cuadrilátero para convertirse en un símbolo de superación, compromiso social y lucha por la equidad.

La ciudad que eligió para afianzar sus proyectos comunitarios la recuerda hoy no solo por sus hazañas deportivas sin precedentes, sino por su incansable labor social, su calidez humana y su firme convicción de utilizar el deporte como una herramienta de transformación y rescate frente a la marginalidad y las adicciones.

LEER MÁS: El legado de Locomotora Oliveras, un año después: de campeona mundial a símbolo de resiliencia

"Alejandra no solo fue una campeona arriba del ring, sino una mujer valiente, solidaria y profundamente humana que hizo del deporte una herramienta de inclusión para Santo Tomé", recordaron desde la Municipalidad de Santo Tomé.

Hazaña deportiva y un récord Guinness histórico

La trayectoria de Oliveras se convirtió en una de las páginas más doradas del boxeo argentino y mundial. En 2006, en la ciudad de Tijuana, hizo historia al consagrarse como la primera boxeadora argentina en obtener un título mundial en el exterior.

A lo largo de su brillante carrera profesional, acumuló un total de seis coronas mundiales en distintas categorías de peso, un logro inédito que le otorgó la certificación oficial del Guinness World Records por ser la única mujer en la historia del boxeo en conquistar títulos en cuatro divisiones diferentes.

Red de contención social y avances del monumento en la costanera

Tras afianzar su residencia en la provincia de Santa Fe a partir de 2010, Oliveras consolidó un fuerte vínculo con Santo Tomé, donde en 2018 abrió las puertas de su gimnasio, un espacio concebido como refugio y contención para jóvenes de la zona. Desde allí promovió la disciplina deportiva como alternativa a la violencia y el consumo de sustancias.

En relación a los homenajes, el Ejecutivo santotomesino confirmó un avance concreto en el proyecto para erigir un monumento en su honor en la costanera local. Luego de una amplia convocatoria de escultores, un jurado especializado comenzará a evaluar las propuestas presentadas a partir del próximo 1° de agosto. Cada etapa del proceso se lleva adelante en diálogo directo con la familia de la púgil.

Locomotora Oliveras Santo Tomé monumento
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