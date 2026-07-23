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Tigres modificó otra vez el acuerdo con River y Correa dejó México por amenazas

Ángel Correa vuelve al país en medio de amenazas y un nuevo cambio en las pretensiones de Tigres de México en la tratativa con River

23 de julio 2026 · 16:41hs
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Tigres modificó otra vez el acuerdo con River y Correa dejó México por amenazas

Ángel Correa vuelve al país en las próximas horas en medio de amenazas y un nuevo cambio en las pretensiones de Tigres de México. Hasta este jueves por la mañana, la dirigencia de River había alcanzó un acuerdo para comprar el pase en 15 millones de dólares fijos, más 2 millones adicionales por objetivos.

Se trabaron otras ves las tratativas entre Tigres y River

En las últimas horas, desde el entorno de River y del jugador, afirmaron que recibieron amenazas por la presión de irse de México, a lo que se suman complicaciones en el pase, ya que Tigres volvió a cambiar las condiciones en la oferta.

El ex-Atlético de Madrid vuelve a Buenos Aires, huyendo de las amenazas y esperando el ok del equipo mexicano. De ser así Correa firmará vinculo con River hasta 2029.

De parte de Tigre no es la primera vez que cambia las condiciones, días atrás Cuando el acuerdo parecía encaminado, la dirigencia del club mexicano elevó nuevamente sus pretensiones y River decidió no continuar la negociación bajo esas condiciones, por lo que el pase del delantero que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 se encontraba caído.

Mientras tanto el Millonario ya tiene confirmados sus próximos partidos y los hinchas del Millonario se preparan para una nueva semana de competencia. El equipo tendrá dos desafíos por la Zona B, con un duelo como local y otro en condición de visitante.

El primer cruce del Millonario será en condición de local frente a Barracas Central el sábado 25 de julio, a las 19:15 en el Estadio Más Monumental y en la siguiente jornada, la banda roja deberá viajar a La Plata para medirse ante Gimnasia y Esgrima en el Estadio Juan Carmelo Zerillo el miércoles 29 de julio, desde las 19:15.

River Ángel Correa Tigres
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