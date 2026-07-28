Seguirá preso el policía de Tribunales investigado por siete abusos sexuales contra sus sobrinos

El juez de la Cámara de Apelaciones Fabio Mudry ratificó la medida cautelar contra el agente de 41 años, investigado por siete hechos de abuso sexual ocurridos durante la infancia y adolescencia de sus víctimas. La defensa había cuestionado la vigencia de los delitos por el paso del tiempo.

Un policía de 41 años que cumplía funciones en la guardia de los Tribunales de Santa Fe continuará detenido con prisión preventiva, luego de que la Cámara de Apelaciones confirmara la medida en el marco de una causa que lo investiga por presuntos abusos sexuales cometidos contra siete sobrinos.

La decisión fue tomada este martes por el juez de Cámara Fabio Mudry, durante una audiencia solicitada por la defensa del imputado, Ricardo Mauricio L. —su apellido se preserva debido a que coincide con el de las víctimas—, quien permanece privado de su libertad mientras avanza la investigación.

El agente está acusado por siete hechos de abuso sexual en perjuicio de tres sobrinas y cuatro sobrinos, todos hermanos, quienes actualmente son mayores de edad pero denunciaron agresiones sufridas cuando tenían entre 4 y 15 años.

La denuncia y los hechos investigados

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en enero por una de las sobrinas del policía. A partir de esa presentación, sus hermanos y hermanas también brindaron testimonios y decidieron avanzar con acciones penales contra su tío.

Según la investigación encabezada por los fiscales Vivian Galeano y Ezequiel Hernández, los hechos habrían ocurrido en la vivienda del imputado, ubicada en calle Azcuénaga al 2700 de la ciudad de Santa Fe, cuando los niños quedaban bajo su cuidado.

Los denunciantes relataron episodios de abuso ocurridos durante distintos períodos de su infancia y adolescencia. En algunos casos, los hechos habrían finalizado cuando las víctimas tenían alrededor de 10 años, mientras que en otros se habrían extendido hasta los 15.

De acuerdo con la acusación fiscal, las situaciones de abuso estaban acompañadas por amenazas destinadas a impedir que los menores revelaran lo ocurrido. Entre ellas, mencionaron advertencias vinculadas a dejar de recibir regalos o incluso amenazas contra sus familiares.

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La discusión por la prescripción de los delitos

Uno de los principales puntos debatidos durante la audiencia fue el planteo de la defensa respecto a una posible prescripción de los hechos investigados debido al tiempo transcurrido.

La fiscal Vivian Galeano explicó que el juez Mudry consideró vigente uno de los episodios denunciados, correspondiente a un sobrino nacido en 1995 que relató haber sufrido abusos desde los seis años.

"La Defensa del imputado planteó que los ilícitos estaban prescriptos por el paso del tiempo. Sin embargo, el juez tomó uno de los hechos y entendió que, al momento de su comisión, se dictó la denominada ley Piazza, que habilita a las personas que fueron víctimas de este tipo de delitos cuando fueron menores de edad a denunciar cuando son mayores", explicó la fiscal.

En relación con los otros seis hechos atribuidos, el magistrado no se expidió sobre una eventual prescripción, por lo que esa discusión podrá ser planteada por la defensa durante el desarrollo del proceso penal.

Una causa con siete imputaciones

Al policía se le atribuyen distintos delitos vinculados a abusos sexuales agravados por su condición de encargado de la guarda de las víctimas y por tratarse de menores de edad.

La acusación incluye hechos calificados como abuso sexual con acceso carnal agravado, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, todos en concurso con promoción a la corrupción de menores agravada por la situación de guarda y la edad de las víctimas.

Con la confirmación de la prisión preventiva, el imputado continuará detenido mientras la Justicia avanza con la producción de pruebas y define los próximos pasos de la investigación.