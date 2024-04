CRAI derrotó a Estudiantes y es puntero del Regional del Litoral

No hubo muchas acciones ofensivas, se registró un fuerte trabajo de las defensas, pero también es importante señalar que CAE estuvo muy cerca de dar vuelta el marcador. Sucede que consiguió dos tries con idéntica manera en los últimos veinte minutos de juego. Fue a partir del line out lanzado a la hilera por el dueño de casa que consiguió hacerse de la pelota, lo que a todas luces aparece como errores del conjunto local, más allá de la inteligencia de los entrerrianos en saber resolver y aprovechar para marcar en el ingoal santafesino.

rugby torneo regional del litoral crai cae copa rodriguez zia 2.jpg Los Gitanos vencieron al CAE 19 a 15 y se adjudicaron la Copa Coronel Jorge Rodríguez Zía.

Es importante destacar que los Gitanos sumaron la tercera victoria en lo que va de la competencia interuniones, ya que en el debut le ganó a Duendes de Rosario en la autopista por 18 a 14, y en la segunda jornada, en el parque de la Independencia, doblegó a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 32 a 23, lo que le permite ser el puntero del torneo. Sin dudas, un buen arranque para un equipo, que con errores, y fortalezas, como el scrum, ha logrado plasmar en el campo de juego lo que le piden sus entrenadores.

CRAI es el puntero del Regional del Litoral

Es importante destacar que Santa Fe Rugby tuvo fecha libre, y que en el clásico disputado en Fisherton, Jockey Club de Rosario derrotó a Duendes por 18 a 13, y en Grantfield, Gimnasia y Esgrima venció en calidad de visitante a Old Resian por 14 a 11. En el predio La Quinta, ubicado en barrio Las Delicias del sur santafesino, el Paraná Rowing Club se trajo un cotizado triunfo ante Universitario de Rosario por 20 a 13.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 13, Santa Fe Rugby y Gimnasia y Esgrima de Rosario 8; Duendes RC 7, Universitario de Rosario y Estudiantes de Paraná 6; Jockey Club de Rosario 5, Paraná Rowing Club 4, Old Resian 2. La próxima fecha a disputarse el próximo sábado 13 se medirán Estudiantes de Paraná con Old Resian, Paraná Rowing con CRAI en la Tortuguita, Duendes con Santa Fe Rugby Club, Gimnasia y Esgrima de Rosario con Jockey Club de Rosario, quedando libre Universitario de Rosario.

rugby torneo regional del litoral crai cae copa rodriguez zia 3.jpg CAE recordó a Osvaldo Lalo Tanger, jugador, colaborador y enorme persona que falleció esta semana.

Saldo negativo para los santafesinos en el ascenso del Regional del Litoral

En la 3° fecha de la Segunda División del interuniones litoraleño, en el polideportivo de la ruta 70, Caranchos venció a Alma Juniors de Esperanza 18 a 8, y en Cabaña Leiva, CRAR de Rafaela superó a La Salle Jobson por 20 a 8. En Ibarlucea, Jockey Club de Venado Tuerto no dejó dudas y derrotó a Logaritmo por 28 a 3, y en el departamento General López, Provincial de Rosario le ganó a Los Pampas de Rufino por 30 a 14.

rugby torneo regional del litoral crai cae copa rodriguez zia 4.jpg CRAI ha tenido un buen comienzo en el interuniones, y acumula tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Jockey Club de Venado Tuerto 15; CRAR 13; Tilcara y Los Caranchos 9; Provincial de Rosario 6, Logaritmo 5; Los Pampas de Rufino y Alma Juniors de Esperanza 1; La Salle Jobson 0. La próxima fecha jugarán Caranchos de Rosario con Tilcara de Paraná, Provincial con Logaritmo, Jockey de Venado Tuerto con La Salle Jobson y CRAR de Rafaela con Alma Juniors de Esperanza, quedando libre Los Pampas de Rufino.

Síntesis:

CRAI 19- Estudiantes 15

CRAI: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Lautaro Labath; Pablo Ferreira, Santiago Carreras y Tomás Schinner; Justo González Viezcas y Alejandro Molinas; Iñaki Carreras, Ramiro Del Sastre, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: Joaquín Beron, Enzo Abraham, Francisco Forgioni, Elio Gariboldi, Juan Martín Mufarrege, Martín Barceló, Ignacio Parodi y Franco Radín.

Estudiantes de Paraná: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger y Francisco Florean; Lisandro Uranga y Facundo Ferrer (c); Felipe Villagrán, Fernando Ugalde y Juan Mernes; Santino Uranga y Máximo Cañas; Jaco Bertello, Mateo Santana, Santo Lescano, Joaquín Maiztegui y Gonzalo De Basily. Entrenador: Pedro Fontanetto. Luego ingresaron: Román Martínez, Federico Sagemuller, Willian Fernández, Agustín Bustos, Franco Vartorelli, Justo Zorzet, Simón Bollo y Franco Rosetto.

Primer tiempo: 3´ penal Beltramino, 12´ penal Máximo Cañas, 21´ penal Beltramino, 31´ try Joaquín Lerche convertido por Facundo Beltramino.

Parcial: CRAI 13- Estudiantes 3

Segundo tiempo: 10 penal Beltramino, 19´ try Felipe Villagrán, 25´ penal Beltramino, 32´ try Joaquín Maiztegui convertido por Máximo Cañas.

Tarjetas amarillas: Mateo Fauda (CRAI); Juan Francisco Florean y Lisandro Uranga (CAE).

Referee: Federico Longobardi (URR)

Cancha: CRAI

Reserva: CRAI 30- Estudiantes 15

Pre-reserva: CRAI 7- Estudiantes 6