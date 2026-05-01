Llega el turno de la cuarta fecha en el Regional del Litoral

En el Top 10 del interuniones litoraleño los equipos santafesinos jugarán en condición de visitante: CRAI ante Uni (R) y Santa Fe RC frente a Duendes de Rosario

Se viene una nueva jornada del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, en el cual los equipos que representan a la Unión Santafesina de Rugby jugarán en condición de visitante ante elencos de fuste. Los Gitanos se medirán con el ascendido Universitario de Rosario, y en el caso de los Tricolores, frente al siempre duro Duendes de Rosario. Es importante señalar que el segundo estamento tendrá jornada de descanso y su competencia se reanudará el 9 de mayo.

Con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla, en el plato fuerte de la jornada, a partir de las 17, ya que será el cotejo televisado por DirecTV, en barrio Tío Rolo del sur provincial, CRAI visitará a Universitario de Rosario. Los Gitanos vienen de imponerse al Jockey de Venado Tuerto por 13 a 10, mientras que los rosarinos dieron la sorpresa de la tercera fecha al imponerse a Gimnasia y Esgrima como visitante por 27 a 24.

Por su parte, desde las 16, en barrio Las Delicias del sur provincial, Santa Fe Rugby tendrá un compromiso de alto riesgo como cada vez que le toca medirse con Duendes de Rosario. El responsable de controlar las acciones será el entrerriano Juan Moyano. Los de Sauce Viejo, vienen de caer como local ante Estudiantes de Paraná por 27 a 20, mientras que el verdulero prevaleció en Grandfield ante Old Resian por 29 a 19.

En el departamento General López, el Paraná Rowing Club visitará al muy duro Jockey Club de Venado Tuerto. Será con el arbitraje del rosarino Carlos Poggi. Los del sur provincial vienen de caer ante los Gitanos en Santa Fe pero de local se hacen muy fuertes y vaya, que lo sufrió el Jockey rosarino en la primera fecha. En cuanto al remero paranaense, por el Interior viene de ganarle a CRAI en el Yarará, y por el Regional, superó al verdiblanco rosarino por 31 a 29 en la capital entrerriana.

En la sede central del Parque Urquiza, Estudiantes de Paraná buscará no perderle pisada al fantasma rosarino, aunque tiene una para dura complicada frente a Gimnasia y Esgrima de Rosario con el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. El conjunto dirigido por Pedro Fontanetto viene de superar a Santa Fe Rugby de visitante, y el mensana rosarino cayó ante Uni de Rosario en el Hipódromo por 27 a 24 e irá en busca de la recuperación.

Las posiciones y lo que viene

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Duendes de Rosario 14; Estudiantes de Paraná 12, Gimnasia y Esgrima 11, CRAI 9; Universitario de Rosario 8; Santa Fe Rugby 6; Paraná Rowing y Jockey Club de Venado Tuerto 5; Jockey Club de Rosario 3 y Old Resian 2.

En la quinta fecha del sector principal los cruces serán los que se detallan a continuación: Estudiantes de Paraná con Universitario de Rosario, Gimnasia y Esgrima con Duendes, Santa Fe Rugby con Jockey Club (R), Old Resian con Jockey de Venado Tuerto y Paraná Rowing con CRAI.

En cuanto a la Segunda División, la próxima fecha a disputarse el 9 de mayo, tendrá los siguientes compromisos: Alma Juniors con Caranchos, Tilcara con Universitario de Santa Fe, Cha Roga Club con Provincial, La Salle Jobson con CRAR de Rafaela, Los Pampas de Rufino con Logaritmo, y Regatas & Belgrano de San Nicolás se medirá con Gimnasia de Pergamino.