CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Top 10 del Regional del Litoral

Por la 4° fecha del sector principal del Regional, CRAI se impuso a Universitario de Rosario, y Santa Fe Rugby dejó sin invicto a Duendes al derrotarlo en las Delicias

El primera línea Joaquín Berón marcó un try para Los Gitanos en Rosario ante Universitario por la 4° fecha del Regional del Litoral.

Pasó el cuarto capítulo del Top 10 del Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario. En la oportunidad se registraron las victorias de los dos elencos santafesinos en condición de visitante, ante rivales de fuste. En barrio Tío Rolo del sur provincial, los Gitanos se trajeron una victoria ante el Académico, mientras que Santa Fe Rugby doblegó a Duendes producto de haber dejado todo en la cancha hasta el último segundo que tuvo su merecido premio.

Por la cuarta jornada del interuniones litoraleño, en barrio Tío Rolo de la ciudad de Rosario, CRAI venció al ascendido Universitario de Rosario por 45 a 38 bajo el arbitraje del santafesino Facundo Gorla. En un partido duro, intenso, con dos equipos que siempre buscaron ir para adelante, el premio se lo llevó el Gitano santafesino que tuvo en Facundo Beltramino como uno de los jugadores destacados. Pero no menos importante fue lo hecho en el campo de juego por el capitán Joaquín Berón, ya que hizo un try espectacular, y como siempre, jugó como un toro.

En barrio las Delicias, Santa Fe Rugby Club le cortó el invicto a Duendes al superarlo por 28 a 17. Era un partido clave para el Verdulero, pero tropezó ante un rival que nunca se dio por vencido. Una molestia dejó a Boffelli fuera del equipo a último momento, y Duendes se quedó sin ese plus que otorga su presencia. Lejos de lamentarse, el verdinegro hizo su juego. Trató de tener y conservar la pelota y con ella, atacar. Duendes se fue al descanso ganando por 14 a 6. En el complemento la visita aprovechó las oportunidades que dispuso para sentenciar la historia que premió el amor propio de un equipo que nunca se dio por vencido.

Santa Fe Rugby alistó a Manuel Cataudela, José Milesi y Tomás García; Joaquín Correa y Guillermo Botta (h); Andoni Alzugaray, Agustín Trossero y Tomás Longo; Santiago Quirelli y Francisco Ávalos; Santiago Gorla, Marcos Erbetta, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Bautista Bejarano. Entrenador: Ignacio Colo Carballo. Luego ingresaron: Ramiro Giménez Melo, Federico Cescut, Gerónimo González Paya, Agustín Ballal, Lorenzo Peña, Manuel Iturraspe, Francisco Duranda.

En el primer tiempo hubo dos penales de Bautista Bejarano, mientras que en el complemento hubo un try de Agustín Foradini, uno de Bautista Bejarano y uno de Ramiro Giménez Melo, más un penal y dos penales de Bejarano. La única tarjeta amarilla la vio el tercera línea Agustín Trossero en el segundo tiempo.

image En su visita al sur provincial, CRAI se impuso en un duro cotejo a los Académicos por 45 a 38.

Por su parte, en el parque Urquiza, Gimnasia y Esgrima de Rosario venció a Estudiantes de Paraná por 22 a 20, y en el departamento General López, el Paraná Rowing Club cayó ante Jockey Club de Venado Tuerto por 35 a 27. Además, en Fisherton, Jockey de Rosario recuperó la memoria y consiguió vencer a Old Resian por 34 a 25.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 15; Duendes y CRAI 14; Estudiantes 13; Santa Fe Rugby, Universitario de Rosario y Jockey Club de Venado Tuerto 10; Jockey Club de Rosario 8, Paraná Rowing 6 y Old Resian 2. En la próxima fecha se medirán Estudiantes con Universitario de Rosario, Gimnasia y Esgrima con Duendes, Santa Fe Rugby con Jockey de Rosario, Old Resian con Jockey de Venado Tuerto y Paraná Rowing con CRAI.

En Segunda División se disputará la cuarta fecha el sábado 9 de mayo con los siguientes cruces: Alma Juniors con Caranchos, Tilcara con Universitario de Santa Fe, Cha Roga Club con Provincial, La Salle Jobson con CRAR de Rafaela, Los Pampas de Rufino con Logaritmo, y Regatas & Belgrano de San Nicolás se medirá con Gimnasia de Pergamino.

Síntesis

Universitario (R) 38-CRAI 45

Universitario de Rosario: Rodríguez Rey, Ignacio Rodríguez (capitán) y Tobías Tasca; Benjamín Veksler y Joaquín Stilling, Ignacio Quacesi, Tomás Mengoni y Facundo Cuello; Manuel González y Pedro González; Federico Cámpora, Ignacio Todaro, Lisandro Riquelme y Iñaki Gabilondo; Jeremías Floridia. Entrenador: Guillermo Isabella. Luego ingresaron: Mateo Tacconi, Francisco Castaño, Gonzalo Chiani, Uriel Ponzo, Gaspar Meagia, Juan Ignacio Camba y Jerónimo Acosta.

CRAI: Joaco Berón (capitán), Luciano Simino y Ramiro Ibáñez; Ignacio Parodi y Mariano Torres Jozami; Santiago Carreras, Juan Sánchez y Pablo Ferreyra; Justo González Viezcas y Genaro Giombi; Iñaki Carreras, Agustín Giménez, Máximo Torres Jozami y Mateo Fauda; Facundo Beltramino. Entrenador: Carlos Martín Matozzo. Luego ingresaron: Franco Pierangeli, Ramiro Del Sastre, Juan Bautista Raffa, Tomás Mufarrege, Lautaro Labath, Facundo Garibay, Enzo Abraham, José Canuto.

Primer tiempo: 4´ try Mateo Fauda, 11´ penal Facundo Beltramino, 20´ try Federico Campora convertido por Pedro González Fresneda, 27´ try Agustín Giménez convertido por Beltramino.

Segundo tiempo: 1´try Joaquín Berón, 6´ try y conversión de Pedro González Fresneda, 9´ penal Facundo Beltramino, 10´ try Máximo Torres convertido por Beltramino, 15´ try Jeremías Florida convertido por Pedro González Fresneda, 19´ penal Pedro González Fresneda, 22´ try Pablo Ferreyra convertido por Beltramino, 26´ penal Beltramino, 29´ try Francisco Castaño convertido por Pedro González Fresneda, 32´ try Mateo Fauda, 40´ try Joaquín Stilling convertido por Pedro González Fresneda.

Amarillas: Joaquín Stilling e Ignacio Rodríguez (U)

Cancha: Universitario (R)

Referee: Facundo Gorla (USR)