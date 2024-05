CRAI ganó y es el único puntero del Regional del Litoral

En la primera etapa, para el verdinegro rosarino hubo un try de Valentín Larrazábal, un penal y una conversión de Patricio Rodríguez Vidal, mientras que para los de la capital provincial hubo un penal del full back Beltramino. En el complemento, los santafesinos lograron recuperarse y con cuatro penales de Facundo Beltramino consiguió festejar. El 15 santafesino fue el autor de todos los puntos de CRAI.

Duendes: Pedro Rivas, Lautaro Romay, Federico Bautista; Rafael Gietz y Francisco Ibarguren; Nicolás Sánchez, Giuliano Bufarini y Matías Landi; Valentín Larrazábal y Patricio Rodríguez Vidal; Juan Rapuzzi, Guido Chesini, Agustín Raparo, Martín Pellegrino y Gino Dicapua. Luego ingresaron: Juan Araujo, Rodrigo Santiago, Julián Denhoff, Walter Alderete, Ignacio Fantín, Jontan Morski, Gaspar Brueyne y Tomás Tenaglia. Entrenador: Néstor Chesta.

CRAI alistó a: José Canuto, Luciano Simino y Joaquín Lerche; Mariano Torres y Lautaro Labath; Tomás Schinner, Pablo Ferreyra y José Gálvez; Alejandro Molinas y Ramiro Del Sastre; Franco Radín, Justo Barcojo, Juan Cruz Fleitas, Mateo Fauda y Facundo Beltramino. Luego ingresaron: Joaquín Beron, Enzo Abraham, Tomás Ramos, José Dogliani y Agustín Giménez. Entrenador: Agustín Capobianco.

Derrota tricolor en Sauce Viejo

Golpeado por la derrota de la semana pasada ante CRAI en el clásico, Santa Fe Rugby estuvo lejos de una producción acorde a su capacidad, y a la que venía demostrando antes del derby, y cayó vencido como local por Old Resian de Rosario por 37 a 27 bajo el arbitraje del rosarino Carlos Poggi.

Los anfitriones nunca lograron entrar en sintonía, entraron dormidos al campo de juego, y prácticamente sin reacción. La visita, con poco, consiguió marcar dos tries, para ponerse rápidamente 17 a 3. Tal fue el opaco momento de los anfitriones, que el segundo ensayo de la visita fue a partir de una intercepción en mitad de cancha, a la que no hubo capacidad de reacción. A pesar de un try cosechado por Bautista Galassi, se fue al descanso perdiendo por 20 a 13.

image.png Santa Fe Rugby cayó en Sauce Viejo ante Old Resian por un elocuente 37 a 27.

En el complemento, el partido fue decididamente flojo, con muy poco para destacar, con la salvedad de que Old Resian se aprovechó de las oportunidades que dispuso, para marcar un par de ensayos e incluso sumando punto bonus. Después, en el final, Santa Fe Rugby buscó acortar las diferencias, pero ya era tarde, Old Resian le había sacado una buena diferencia y se fue con cinco puntos por la victoria 37 a 27.

Más información del interuniones litoraleño

En el cotejo disputado en la sección central del Parque Urquiza, en lo que fue un choque entre dos equipos de la misma ciudad, no un clásico, Estudiantes de Paraná venció al Paraná Rowing Club por 27 a 20 con el arbitraje del entrerriano Juan Moyano. En la bombonerita del parque de la Independencia, Universitario de Rosario sorprendió a Gimnasia y Esgrima por 35 a 20. En la oportunidad quedó libre Jockey Club de Rosario.

image.png El Tricolor rosarino se aprovechó de la falta de reacción de los locales y se llevó la victoria.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 32, Santa Fe Rugby 29, Jockey de Rosario 24, Estudiantes 23, Gimnasia y Esgrima y Duendes de Rosario 22, Old Resian 19, Paraná Rowing 18 y Universitario de Rosario 15. En la próxima fecha, Universitario jugará con Estudiantes de Paraná, CRAI con Gimnasia y Esgrima de Rosario, Jockey con Santa Fe Rugby, y Old Resian con Duendes.

En la Segunda División del Regional

En el ascenso, Tilcara superó a La Salle Jobson 45 a 5 en Sauce Montrull, y en Rafaela, CRAR doblegó a Los Pampas de Rufino por 38 a 17. En Fisherton, Caranchos venció a Logaritmo 20 a 6, y Jockey de Venado Tuerto fue impiadoso con Provincial y lo derrotó 53 a 12. Las posiciones quedaron así: Jockey de Venado Tuerto 38, CRAR 35, Tilcara 34, Caranchos 31, Provincial 21, Logaritmo y Alma Juniors 16, La Salle Jobson 10 y Los Pampas de Rufino 2. En la próxima fecha jugarán Alma Juniors con Tilcara, Los Pampas con Jockey de Venado Tuerto, Logaritmo con CRAR, y La Salle Jobson con Caranchos.

Síntesis:

Santa Fe Rugby 27- Old Resian 37

Santa Fe Rugby: Francisco Duranda, Joaquín Sabater y Tomás Derito; Fabián Frustagli (capitán) y Guillermo Botta (h); Tomás Longo, Augusto Gorla y Matías Gaggiamo; Francisco Ávalos y Lucas Fertonani; Bautista Galassi, Francisco Eleuteri, Valentín Fernández, Manuel Borzone y Juan Ignacio González. Luego ingresaron: Gerónimo González Payá, José Carlos Milesi, Gonzalo Del Pazo, Agustín Trossero, Lucas Caputto, Lautaro Valentinuzzi, Santiago Gorla y Ramiro Gimenez Melo. Entrenador: Pedro Benet.

Old Resian: Rodrigo Correa, Santino Crivello y Nahuel Araujo; Santiago Torroba y Luciano Cuminetti; Gianfranco Speciale, Mateo Senor y Manuel Rodríguez; Guido Candini y Valentín Gaite; Mateo Farías, Ayrton Acevedo, Francisco Argiroffo, Tomás Echevarne y Tomás Lizazu. Luego ingresaron: Oscar Salinas, Adrián Bachella, Christian Quintero, Lucas Quaranta, Ezequiel Lepanto, Victor Jaef y Luca Candini.Entrenador: Gastón Conde.

image.png La escuadra santafesina no jugó bien, no tuvo reacción, y se fue derrotado ante un equipo que lo superó.

Primer tiempo: 3´ penal Guido Candini, 18´ penal Lucas Fertonani, 21´ try Luciano Cuminetti convertido por Guido Candini, 29´ try Manuel Rodríguez convertido Guido Candini, 34´ try Bautista Galassi convertido por Lucas Fertonani, 41´ penal Lucas Fertonani, 43´ penal Guido Candini.

Segundo tiempo: 4´ try Mateo Farías convertido por Guido Candini, 10´ try Mateo Senor convertido por Candini, 17´ try Valentín Fernández convertido por Lucas Fertonani, 38 penal Guido Candini, 44´ try Bautista Galassi convertido por Lucas Fertonani.

Tarjetas amarillas: Lucas Fertonani (SFRC); Ayrton Arroyo Acevedo y Santiago Torroba (OR).

Cancha: Santa Fe Rugby

Referee: Carlos Poggi (Rosario).