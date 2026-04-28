Dybala no descartó una posible llegada a Boca: "En el futuro, nunca se sabe"

El argentino Paulo Dybala se refirió a los rumores sobre una posible llegada a Boca y, aunque remarcó que actualmente está enfocado en Roma

El delantero argentino Paulo Dybala se refirió a los rumores sobre una posible llegada a Boca y, aunque remarcó que actualmente está enfocado en la Roma , dejó una frase que ilusionó a los hinchas.

“Me llegan los rumores. Hoy defiendo los colores de la Roma, pero en el futuro, nunca se sabe”, expresó Dybala en diálogo con Pollo Álvarez, al ser consultado por la chance de jugar en el club de la Ribera.

Además, el campeón del mundo hizo referencia a su vínculo con Leandro Paredes, quien ya viste la camiseta de Boca, y reconoció que su salida de Italia fue un golpe en lo personal.

“El día que se fue para nosotros fue triste, nos juntamos menos, casi nada, y ellos insisten mucho en la cuestión”, señaló Dybala.

En la misma línea, agregó: “Los extrañamos mucho, nos gustaría pasar más momentos con ellos, tenemos una amistad increíble”.

De esta manera, Dybala evitó cerrar la puerta a un posible futuro en Boca, aunque por ahora aclaró que su presente está ligado a Roma.