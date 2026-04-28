Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Dybala no descartó una posible llegada a Boca: "En el futuro, nunca se sabe"

El argentino Paulo Dybala se refirió a los rumores sobre una posible llegada a Boca y, aunque remarcó que actualmente está enfocado en Roma

28 de abril 2026 · 11:13hs
Dybala no descartó una posible llegada a Boca: En el futuro, nunca se sabe

El delantero argentino Paulo Dybala se refirió a los rumores sobre una posible llegada a Boca y, aunque remarcó que actualmente está enfocado en la Roma, dejó una frase que ilusionó a los hinchas.

Dybala generó ilusión en Boca

“Me llegan los rumores. Hoy defiendo los colores de la Roma, pero en el futuro, nunca se sabe”, expresó Dybala en diálogo con Pollo Álvarez, al ser consultado por la chance de jugar en el club de la Ribera.

Además, el campeón del mundo hizo referencia a su vínculo con Leandro Paredes, quien ya viste la camiseta de Boca, y reconoció que su salida de Italia fue un golpe en lo personal.

“El día que se fue para nosotros fue triste, nos juntamos menos, casi nada, y ellos insisten mucho en la cuestión”, señaló Dybala.

En la misma línea, agregó: “Los extrañamos mucho, nos gustaría pasar más momentos con ellos, tenemos una amistad increíble”.

De esta manera, Dybala evitó cerrar la puerta a un posible futuro en Boca, aunque por ahora aclaró que su presente está ligado a Roma.

Boca Paulo Dybala Roma
Noticias relacionadas
la liga argentina entra en su etapa mas picante: asi se jugaran los cuartos de final

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

que paso hasta ahora en cada serie de reclasificacion de la liga nacional

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

etcheverry cayo ante fils y termino su ilusion en el masters 1000 de madrid

Etcheverry cayó ante Fils y terminó su ilusión en el Masters 1000 de Madrid

torneo apertura: que tiene que pasar para que racing pueda clasificarse a los playoffs

Torneo Apertura: qué tiene que pasar para que Racing pueda clasificarse a los playoffs

Lo último

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Unión define su destino: clasificación directa o espera agónica de 48 horas

Unión define su destino: clasificación directa o espera agónica de 48 horas

Último Momento
La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Unión define su destino: clasificación directa o espera agónica de 48 horas

Unión define su destino: clasificación directa o espera agónica de 48 horas

Relevamiento de opinión pública: cuáles son las tres principales preocupaciones de los santafesinos

Relevamiento de opinión pública: cuáles son las tres principales preocupaciones de los santafesinos

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Confirmaron la causa de muerte de la nena que se golpeó la cabeza en una escuela

Ovación
Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

Unión volvió a ser Unión cuando más lo necesitaba

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

¿Contra quién se estaría cruzando Unión en los playoffs del Apertura?

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Qué pasó hasta ahora en cada serie de Reclasificación de la Liga Nacional

Con los pibes con poco lugar en Colón, Cardozo debutó y ya es una opción para Medrán

Con los pibes con poco lugar en Colón, Cardozo debutó y ya es una opción para Medrán

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

Policiales
Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Barrio Loyola: detuvieron a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica