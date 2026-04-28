La Liga Argentina entra en su etapa más picante: así se jugarán los cuartos de final

Tras unos octavos cargados de sorpresas y caídas de candidatos en la Liga Argentina de básquet, quedaron definidos los ocho equipos que siguen en carrera por el ascenso.

La Liga Argentina de Básquet no da respiro. Los playoffs avanzan a toda velocidad y, tras el cierre de los octavos de final, el torneo entró en una instancia decisiva con la confirmación de los cruces de cuartos.

La etapa anterior dejó varios golpes fuertes: quedaron eliminados tres de los mejores equipos de la fase regular, entre ellos Provincial (número uno de la Sur), Amancay (número uno de la Norte) y Central Entrerriano. Un escenario que reconfiguró por completo el cuadro y abrió la puerta a nuevos protagonistas.

Los ocho que siguen en carrera en la Liga Argentina

Por la Conferencia Norte avanzaron San Isidro, Barrio Parque, Santa Paula y Villa San Martín.

En la Sur, los clasificados fueron Lanús, La Unión de Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata y Deportivo Viedma.

El camino hasta aquí tuvo de todo: barridas contundentes, quintos juegos electrizantes y remontadas que quedarán en la memoria.

Lanús fue el único que resolvió su serie sin fisuras, mientras que Deportivo Viedma protagonizó el gran batacazo al revertir un 0-2 ante Provincial. También se destacó Villa San Martín, que dejó en el camino al poderoso Amancay, y Gimnasia de La Plata, que eliminó a Central Entrerriano con un tiro agónico.

Se cruzan Norte y Sur en la Liga Argentina

A partir de ahora, el formato cambia: llegan los cruces interconferencias. Los equipos fueron reordenados según su rendimiento en la fase regular y se armaron las llaves bajo el esquema 1 vs 4 y 2 vs 3, con ventaja de localía para los mejores ubicados.

Las series serán al mejor de cinco partidos y se disputarán entre el 30 de abril y el 12 de mayo.

Así quedaron los cruces

Lanús (1° Sur) vs Villa San Martín (4° Norte) Juego 1: 30/04 Juego 2: 02/05 Juego 3: 05/05 Juego 4: 07/05* Juego 5: 12/05*

La Unión de Colón (2° Sur) vs Santa Paula (3° Norte) Juego 1: 30/04 Juego 2: 02/05 Juego 3: 05/05 Juego 4: 07/05* Juego 5: 12/05*

San Isidro (1° Norte) vs Deportivo Viedma (4° Sur) Juego 1: 02/05 Juego 2: 04/05 Juego 3: 07/05 Juego 4: 09/05* Juego 5: 12/05*

Barrio Parque (2° Norte) vs Gimnasia y Esgrima La Plata (3° Sur) Juego 1: 02/05 Juego 2: 04/05 Juego 3: 07/05 Juego 4: 09/05* Juego 5: 12/05*



*De ser necesario

El ascenso, cada vez más cerca

Con el cuadro ya definido, la Liga Argentina entra en su tramo más exigente. La lógica se rompió en octavos y ahora todo parece abierto.

Ocho equipos, cuatro series y un solo objetivo: seguir avanzando en la pelea por el ascenso.

Lo que viene promete intensidad, viajes largos y duelos de alto voltaje. En este punto, ya no hay margen de error. Cada partido puede cambiar la historia.