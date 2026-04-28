Unión define su destino: clasificación directa o espera agónica de 48 horas

Unión define su futuro ante Talleres, con la calculadora en la mano y la presión de no fallar. Ganar o esperar hasta el lunes para saber su suerte.

La novena jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol tendrá una particularidad que la vuelve única: será, al mismo tiempo, una fecha recuperada y el cierre de la fase regular. Aquella programación que quedó en pausa en marzo por el paro impulsado por la AFA ahora reaparece con un peso decisivo, sobre todo para Unión.

No es una fecha más. Es la que define todo.

Unión, entre la oportunidad y la incertidumbre

Unión llega a esta instancia tras el empate ante Vélez, un resultado que le devolvió sensaciones positivas, pero no certezas matemáticas. Hoy está en zona de clasificación, pero todavía no tiene asegurado su lugar en los playoffs.

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El sábado desde las 18.45, en el 15 de Abril, recibirá a Talleres de Córdoba, en un cruce donde ambos se juegan mucho más que tres puntos.

Para el Tatengue, la ecuación es clara: si gana, se clasifica.

Pero el escenario se complejiza si no lo logra. Un empate o una derrota lo dejarán a la espera de otros resultados, extendiendo la definición hasta el lunes.

Una tabla que arde

El margen es mínimo y la pelea por los últimos boletos está al rojo vivo. Así está el tramo decisivo de la tabla:

5. Lanús — 23 pts — PJ: 15 — GF/GC: 18:15 — DG: +3

6. San Lorenzo — 22 pts — PJ: 15 — GF/GC: 13:12 — DG: +1

7. Independiente — 21 pts — PJ: 15 — GF/GC: 22:19 — DG: +3

8. Unión — 20 pts — PJ: 15 — GF/GC: 23:19 — DG: +4

9. Defensa y Justicia — 19 pts — PJ: 15 — GF/GC: 17:19 — DG: -2

10. Instituto — 18 pts — PJ: 15 — GF/GC: 15:17 — DG: -2

Unión no solo depende de sí mismo, sino que incluso podría escalar posiciones. Si gana, y se combinan resultados (derrota de Lanús ante Riestra y empates de Independiente y San Lorenzo), hasta podría trepar al quinto lugar.

Pero el foco no está en eso. El objetivo es uno: clasificar.

La definición que se estira para Unión

Si Unión no gana, la angustia se trasladará al lunes. Recién ese día se cerrará la persiana para todos:

-Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (17)

-Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (21.30)

Dos partidos que pueden modificar todo y que obligarían al Tatengue a mirar desde afuera lo que no pudo resolver en la cancha.

Talleres, un rival sin concesiones

Del otro lado estará un equipo que tampoco regalará nada. Talleres pelea por terminar entre los cuatro primeros y asegurarse la localía en octavos de final. Es decir, llega con necesidades propias y ambición intacta. No habrá margen para especular.

Unión tendrá a favor el escenario. El 15 de Abril será testigo de un partido cargado de tensión, donde cada jugada puede inclinar la balanza de toda una campaña.

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Después de un torneo irregular, con momentos de buen fútbol pero también con caídas que lo complicaron, el equipo de Leonardo Madelón tiene una última oportunidad de cerrar la historia por sí mismo.

Porque en este tipo de definiciones, hay una verdad que no cambia: lo mejor es no depender de nadie. El sábado, Unión tiene la palabra.