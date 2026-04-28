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Qué pasó en cada serie de Reclasificación en la Liga Nacional hasta ahora

Con dos llaves 2-0 y otras dos igualadas, la Liga Nacional se traslada de escenario para los terceros juegos de la Reclasificación.

Ovación

Por Ovación

28 de abril 2026 · 14:05hs
Qué pasó en cada serie de Reclasificación en la Liga Nacional hasta ahora

La reclasificación de la Liga Nacional de Básquet empieza a meterse en terreno decisivo. Tras los dos primeros juegos, las series cambian de sede y ese detalle no es menor: ahora la presión se traslada, los márgenes se achican y cada posesión empieza a pesar el doble.

El panorama es claro: hay equipos que llegan match point en mano y otros que necesitan hacerse fuertes en casa para seguir con vida. En paralelo, ya se empieza a mirar de reojo lo que vendrá: quienes superen esta instancia serán reubicados para enfrentar a los cuatro mejores de la fase regular en los cuartos de final.

Boca y Ferro, a un paso de cerrar sus series de Reclasificación

Boca Juniors y Ferro Carril Oeste hicieron valer la localía y quedaron 2-0 arriba en sus respectivas series, mostrando solidez en momentos determinantes.

El Xeneize superó dos duelos de alta tensión ante San Martín de Corrientes. Primero por 98-95 en un cierre vibrante, y luego por 83-81 con un triple agónico de Michael Smith sobre la bocina que hizo explotar la Bombonerita. Con temple y jerarquía, quedó a una victoria de avanzar.

Por su parte, Ferro construyó su ventaja ante Peñarol de Mar del Plata a partir del juego colectivo y la capacidad para cerrar partidos apretados. Ganó 97-91 con un Jonatan Torresi imparable (30 puntos) y repitió en el segundo juego por 80-78, con Emiliano Lezcano como figura. Dos finales cerrados, dos festejos y la sensación de equipo sólido.

Paridad total: dos series que prometen batalla en la Liga Nacional

Donde no hay ventajas es en las otras dos llaves. Tanto Obras Basket – Instituto de Córdoba como La Unión de Formosa – Independiente de Oliva están 1-1 y con la sensación de que todo puede pasar.

Obras e Instituto protagonizan una serie equilibrada y de alto nivel. La Gloria golpeó primero (78-74) con Leandro Vildoza como bandera, pero el Rockero respondió con carácter en el segundo (95-89), mostrando fluidez ofensiva y goleo repartido. La historia se muda a Córdoba con pronóstico abierto.

Algo similar ocurre entre La Unión e Independiente. El equipo de Oliva dio el golpe inicial con un sólido 102-91, apoyado en un funcionamiento colectivo aceitado. Sin embargo, la reacción formoseña fue contundente: 86-62 en el segundo juego, con dominio de principio a fin. Dos partidos, dos caras opuestas y una serie completamente impredecible.

Lo que viene: presión, localías y definiciones

Con el traslado de las series, el factor localía puede inclinar la balanza. Para los que están 2-0, la consigna es clara: cerrar cuanto antes. Para los que igualan, sostener la fortaleza en casa será clave para tomar ventaja.

La reclasificación ya dejó en claro que no hay diferencias insalvables. Hubo triunfos trabajados, cierres dramáticos y golpes de visitante que rompieron la lógica inicial.

Ahora, con la presión en aumento, empieza otra historia. Y en playoffs, cada detalle cuenta.

Liga Nacional reclasificación Básquet
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