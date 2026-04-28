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Relevamiento de opinión pública: cuáles son las tres principales preocupaciones de los santafesinos

El trabajo realizado en la ciudad de Santa Fe detectó amplios consensos en temas como educación pública, ciencia y rechazo a la portación de armas

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de abril 2026 · 13:45hs
Relevamiento de opinión pública: cuáles son las tres principales preocupaciones de los santafesinos

En el marco de su décimo aniversario, el Centro de Estudios Demos presentó un nuevo relevamiento de opinión pública que pone el foco en las principales preocupaciones de los santafesinos y en sus posicionamientos frente a distintos temas de la agenda pública. El informe, elaborado en diciembre de 2025 sobre una muestra de más de 300 personas de distintos sectores de la ciudad, ofrece una radiografía del clima social actual.

El director del espacio, Eugenio Serafino, explicó al programa Mañana UNO que el objetivo del estudio es “aportar al análisis y a la generación de propuestas para mejorar las políticas públicas”, a partir de datos concretos sobre la percepción ciudadana.

Problemas urgentes

Entre las principales conclusiones, el relevamiento identifica tres preocupaciones centrales:

-Ingresos insuficientes, con más del 30% de las respuestas

-Inseguridad, con el 24,8%

-Inflación, con el 18%

“Esto refleja un contexto de incertidumbre, tanto en lo económico como en lo cotidiano, en la posibilidad de transitar y vivir con tranquilidad”, señaló Serafino.

Amplios consensos

Más allá de esas preocupaciones, el informe también muestra niveles de acuerdo significativos en temas estructurales.

-El 92% se manifestó a favor de la escuela pública

-Cerca del 60% rechazó el arancelamiento universitario

-Un 85% respaldó al sistema científico, representado por el CONICET

En esa línea, también se detectaron mayorías claras en otros temas:

-78% a favor del matrimonio igualitario

-70% a favor de la justicia social

-70% en contra de la portación de armas

-75% a favor de un sistema impositivo progresivo

PresentacionInforme_A4

Menos grieta, más coincidencias

Uno de los datos más relevantes del estudio es que, en varios de los temas consultados, no se observan niveles extremos de fragmentación social. “Hay bases comunes que siguen vigentes y que permiten pensar en acuerdos para proyectar políticas públicas”, remarcó Serafino.

No obstante, también aparecen divisiones en cuestiones específicas. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo registra un 62% de rechazo, mientras que el aborto muestra una sociedad más dividida, con un 55% a favor y un 45% en contra.

Imagen del Papa Francisco

El relevamiento también incluyó la valoración del papa Francisco, fallecido en 2025. En este caso, un 80% de los encuestados expresó una opinión positiva, destacando su rol vinculado al diálogo y la búsqueda de consensos.

Agenda y proyección

Desde Demos adelantaron que continuarán con nuevas investigaciones durante 2026, además de una agenda de actividades y debates en la ciudad. “La idea es poner en común estos datos y transformarlos en insumos para pensar soluciones concretas”, concluyó Serafino.

El estudio, en definitiva, no solo expone las principales demandas de los santafesinos, sino que también deja una señal: existen consensos sociales que pueden ser la base para abordar los problemas más urgentes de la ciudad.

La entrevista completa:

Embed - DIAL DEPORTIVO - EUGENIO SERAFINO - DIRECTOR CENTRO DE ESTUDIOS DEMOS

relevamiento opinión pública principales
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