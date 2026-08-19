Harry Kane ganó la Bota de Oro y va por el récord de Messi y Cristiano Ronaldo en Europa

Harry Kane marcó 36 goles en la Bundesliga 2025/26 y consiguió su segunda Bota de Oro. Ahora buscará una tercera conquista para entrar en la historia.

Harry Kane volvió a quedarse con la Bota de Oro como máximo goleador de Europa después de una temporada excepcional con el Bayern Munich. El delantero inglés marcó 36 goles en 31 partidos de la Bundesliga 2025/26 y superó en la clasificación continental a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Ahora, con dos premios en su palmarés, apunta a alcanzar una marca histórica.

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Kane volvió a ser el máximo goleador de Europa

El delantero recibió su segunda Bota de Oro durante una ceremonia realizada en el museo del Allianz Arena, luego de finalizar la temporada con 36 tantos en el campeonato alemán. Haaland terminó segundo con 26 goles, mientras que Mbappé completó el podio con 25.

Kane agradeció al Bayern, al cuerpo técnico y a sus compañeros por el reconocimiento y destacó el trabajo colectivo que existe detrás de un premio individual. Además, aseguró que todavía tiene aspectos de su juego por mejorar, pese a considerar que la temporada fue extraordinaria.

El inglés, fiel a su mentalidad competitiva, tampoco se detuvo demasiado en la celebración. “Estoy agradecido de recibir este premio, pero mi mente ya está en el sábado y la Supercopa de Alemania contra el Dortmund”, expresó.

Desde la Bundesliga también destacaron el impacto del delantero. Marc Lenz, presidente de la competencia, elogió su rendimiento y sostuvo que Kane eleva el nivel del fútbol alemán tanto dentro como fuera de la cancha.

El récord que comparte con Messi y Cristiano Ronaldo

Con esta nueva distinción, Kane alcanzó las dos Botas de Oro y pasó a integrar un selecto grupo de 13 futbolistas que consiguieron esa cantidad de premios. Sin embargo, el delantero inglés ahora tiene un objetivo todavía mayor: convertirse en apenas el tercer jugador de la historia en ganar tres.

Hasta el momento, solamente Lionel Messi y Cristiano Ronaldo lograron superar esa barrera. El argentino consiguió seis Botas de Oro, mientras que el portugués obtuvo cuatro. Una tercera conquista colocaría a Kane inmediatamente detrás de ambos en el listado histórico.

El premio es otorgado por la European Sports Media y se determina mediante un sistema de puntos que pondera los goles según la importancia de cada campeonato. Desde la temporada 1996/97, los tantos marcados en las principales ligas europeas otorgan dos puntos.

Con 36 goles en la Bundesliga y seis tantos en siete partidos durante el último Mundial, Kane atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera a los 33 años. La próxima temporada tendrá, además del desafío colectivo con Bayern Munich, la posibilidad de acercarse todavía más a una marca que parecía reservada para Messi y Cristiano Ronaldo.