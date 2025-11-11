Uno Santa Fe | Santa Fe | ventas

Ventas minoristas en la ciudad de Santa Fe: solo el 15% de los comercios creció por encima de la inflación en los últimos 12 meses

La mayoría de los negocios no logró recuperar sus niveles reales de facturación en octubre, pese al impulso del Día de la Madre. Los consumidores siguen priorizando promociones y ofertas,

11 de noviembre 2025 · 09:03hs
El Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales presentó el Informe de Ventas Minoristas correspondiente a octubre de 2025, que muestra un estancamiento en el nivel de actividad del comercio local. Aunque el mes incluyó el tradicional Día de la Madre, una de las fechas más fuertes del calendario comercial, el movimiento de ventas no alcanzó para revertir la tendencia general de desaceleración.

De acuerdo con el relevamiento, solo el 15,7% de los comercios registró un incremento de facturación superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) —que acumuló 31,8% en los últimos doce meses—, mientras que el 19,6% logró igualar esa variación, manteniendo su nivel real de ventas. En contraste, el 60,8% de los locales no consiguió acompañar el aumento de precios, y un 3,9% reportó incluso caídas nominales respecto del año anterior.

Estos datos reflejan un consumo todavía débil, donde el flujo de ventas no alcanza para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los hogares. “Se nota una liquidez acotada que deriva en prudencia en las compras”, señaló uno de los comerciantes encuestados, mientras que otro advirtió que “los consumidores continúan moviéndose por promociones y ofertas”, lo que evidencia un comportamiento cada vez más selectivo a la hora de gastar.

En algunos rubros —especialmente indumentaria, calzado y artículos personales— se observó un leve repunte vinculado al Día de la Madre. Sin embargo, desde el sector remarcan que ese pico puntual no fue suficiente para compensar los meses previos de baja actividad, y que la mejora se concentró principalmente en los comercios con fuertes estrategias de descuentos y ventas digitales.

Una estructura de consumo que cambia

El informe también advierte que la circulación de gente en los centros comerciales se mantiene reducida, y que los canales digitales ganan terreno como vía complementaria o sustitutiva de las ventas presenciales. En cuanto a los medios de pago, predomina el uso de tarjetas de crédito y billeteras virtuales, con un creciente número de transacciones en cuotas sin interés, lo que refleja la necesidad de financiar las compras cotidianas.

Expectativas y perspectivas

A un año vista, las expectativas del sector se mantienen moderadas. La mayoría de los encuestados considera poco probable una recuperación fuerte en el corto plazo y anticipa que la inversión continuará contenida, a la espera de señales más claras de reactivación económica y estabilidad de precios.

Desde el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales destacan que, si bien la inflación muestra una tendencia descendente, la mejora del poder de compra de los hogares aún no se traduce en un incremento sostenido de la demanda. “El comercio está en una etapa de resistencia: busca sostener su nivel de facturación y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo”, concluye el informe.

• LEER MÁS: Las ventas minoristas pymes cayeron un 1,4% interanual en octubre, pese al impulso del Día de la Madre

