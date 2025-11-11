Uno Santa Fe | Información General | Diego Santilli

Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei

El acto será este martes en el Salón Blanco de Casa Rosada donde formalizará su puesto.

11 de noviembre 2025 · 08:23hs
Diego Santilli jurará como ministro del Interior ante el presidente Javier Milei

El diputado nacional electo por La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli jurará, finalmente, como titular del Ministerio del Interior ante el presidente de la Nación, Javier Milei. El acto que formalizará su nueva función dentro del Gabinete se llevará a cabo este martes 11, a las 15, en el Salón Blanco de Casa Rosada.

Desde el momento en que se dio a conocer su nueva función, por medio de las redes sociales de la Oficina de Presidencia, Santilli comenzó a mantener reuniones con alguno de los gobernadores, como fue el caso de Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca); quedaron pendientes para esta semana entrante los encuentros con Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).

“Me reuní con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, y con el ministro del Interior, Diego Santilli, para seguir avanzando en el compromiso de eliminar las retenciones al petróleo en Chubut. Además, dialogamos sobre el Presupuesto 2026 y la ejecución de obras de infraestructura prioritarias, objetivos centrales para lograr la previsibilidad y el desarrollo que nuestra provincia y el país necesitan”, sostuvo Torres luego del encuentro.

Asimismo, el chubutense manifestó que “están convencidos” de que, en esta nueva etapa, el país tiene la oportunidad de “consolidar acuerdos a mediano y largo plazo” y, finalmente, avanzar en las “reformas estructurales necesarias para generar trabajo, atraer inversiones y construir un futuro mejor” para los argentinos.

Por otra parte, y tal como lo adelantó el mismo Santilli, el diálogo con las provincias será lo que prepondere en su gestión, sin embargo, afirmó que no se reunirá con el mandatario bonaerense, Axel Kicillof, que gobierna “contrariamente” a las políticas que lleva adelante la gestión de Milei y después le solicita, mediante una carta pública, que dialoguen.

"Me aturde el doble discurso de Kicillof, no votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a las leyes de Reincidencia y Reiterancia, no adhirió a Ley Antimafia. ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", indicó, días atrás, en una entrevista televisiva.

Por el momento, en el acto de juramento como nuevo ministro del Interior, se sabe que estarán presentes funcionarios del Gobierno Nacional y familiares y amigos Santilli. Además, está confirmada la asistencia del jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo.

• LEER MÁS: Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli jura ministro Javier Milei
Noticias relacionadas
Diego Santilli es el flamante ministro del Interior

Diego Santilli va por la reforma laboral y le marca la cancha a los gobernadores

El ministro Luis Caputo 

El consejo del ministro Luis Caputo: "Andá a dormir tranquilo, con el dólar no va a pasar nada"

El próximo feriado de noviembre será un fin de semana largo

El gobierno decidió trasladar el feriado por el Día de la Soberanía Nacional en noviembre

Horóscopo Escorpio

Horóscopo: predicciones signo por signo

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"