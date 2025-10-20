Uno Santa Fe | Ovación | Franco Colapinto

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

Tras el GP de Estados Unidos, Franco Colapinto, que viene de sobrepasar a Pierre Gasly y desobedecer la orden de Alpine, ya piensa en la próxima carrera de F1

20 de octubre 2025 · 19:49hs
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1?

El Gran Premio de Estados Unidos de F1 quedó atrás y tuvo como protagonista a Franco Colapinto, quien estuvo en un hecho inusual al desobedecer la orden de mantener posiciones y superar a Pierre Gasly. Desde Alpine emitieron un comunicado que preocupa al argentino; sin embargo, por ahora no habrían represalias.

Es así que, de no mediar ninguna noticia incómoda y lamentable con el nacido en Pilar, se comenzará a preparar para disputar un nuevo desafío: el GP de México de F1.

La historia del GP de México

El calendario de la Fórmula 1 no da respiro y nuevamente nos invita a una nueva cita donde los pilotos viajarán desde Texas a México para visitar el autódromo Hermanos Rodríguez.

La pista fue inaugurada en 1959 en plena ciudad de México y en 1962 recibió su primer Gran Premio de Fórmula 1 en una exhibición no puntable. El circuito se mantuvo activo hasta 1970 donde dejó de albergar actividad de la Máxima hasta 1986; se mantuvo durante siete temporadas y luego volvió a despedirse del calendario hasta 1992.

Fue en 2015 cuando volvieron a contemplar a la pista ya que se vivía un furor por la participación de Checo Pérez, pero desde la organización exigieron una serie de modificaciones para hacer la competencia más segura y más atractiva para los fanáticos de la F1.

De esta manera ahora el circuito presenta un trazado de 4.304 metros que, promete, velocidades punta dignas de Monza, vueltas con tiempos muy bajos y una velocidad media que será muy alta.

El fuerte reclamo de Colapinto a los ingenieros de Williams

En 2024 el piloto argentino fue parte del GP de México de F1 y le realizó un fuerte reclamo a su equipo porque llegó a estar en la séptima ubicación debido a que estiró su parada en boxes, pero una vez que cambió sus neumáticos en la vuelta 49 cayó hasta el decimoquinto lugar. El equipo demoró 4,4 en la detención, lo que lo relegó más de lo esperado.

Justamente fue en la previa a la entrada a boxes cuando el oriundo de Pilar pareció indignarse por la inacción del equipo de Williams ante sus solicitudes.

"Vamos, chicos, ayúdenme con mis neumáticos delanteros. Algo en los pits", expresó Franco en plena carrera, cuando todavía no había ingresado en la detención.

"Estamos chequeando", atinó a responder el ingeniero Ed Regan, lo que no conformó al argentino, que con tono algo molesto, sentenció: "Si, pero se los pedí hace cinco vueltas". Finalmente, Colapinto llegó en el puesto 12.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

Los horarios del evento ya fueron confirmados y se disputará nuevamente por la tarde, de modo que los fanáticos europeos puedan seguir la transmisión en un horario conveniente.

Luego se vendrá el GP de Brasil, que también contará con horarios por la tarde para los seguidores de América.

Viernes 24

FP1: 15.30.

FP2: 19.00.

Sábado 25

FP3: 14:30.

Clasificación: 18.

Domingo 26

Carrera: 17.

Franco Colapinto F1 Alpine
