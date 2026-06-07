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Unión entra en una semana decisiva para la continuidad de Leonardo Madelón

Hay señales positivas y voluntad para continuar, pero todavía faltan acuerdos claves entre lo que quiere Leonardo Madelón y puede ofrece Unión

Ovación

Por Ovación

7 de junio 2026 · 10:43hs
Unión entra en una semana decisiva para la continuidad de Leonardo Madelón

UNO Santa Fe | José Busiemi

El calendario avanza y en Unión hay una pregunta que sigue sin respuesta aún: ¿continuará Leonardo Madelón en el segundo semestre? Hay conversaciones que avanzan, otras que retroceden y vuelven a ponerse sobre la mesa con un objetivo común: encontrar el punto de encuentro para seguir juntos.

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El entrenador disfruta de sus vacaciones mientras espera novedades de las gestiones que lleva adelante su representante directamente con el presidente Luis Spahn. El deseo de continuidad existe. De hecho, desde ambos lados hubo gestos que alimentan el optimismo. Sin embargo, por ahora, el entendimiento total sigue sin aparecer.

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La cuestión económica en el contrato es uno de los aspectos que todavía separan a las partes. Pero no es el único. En las charlas también ocupa un lugar central el proyecto deportivo que tendrá Unión para afrontar lo que viene. Ahí aparece uno de los temas más sensibles. Madelón entiende la realidad financiera de la institución y sabe que será necesario generar recursos mediante transferencias. Lo que busca conocer es hasta dónde llegará ese proceso. Porque una cosa es vender y otra muy distinta es reconstruir un plantel después de perder gran parte de su estructura.

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La dirigencia, por su parte, debe equilibrar dos necesidades que hoy conviven en permanente tensión: la económica y la deportiva. La obligación de ordenar números sin resignar competitividad. Un desafío complejo en un mercado donde los mejores futbolistas suelen despertar interés rápidamente.

Leonardo Madelón

Unión hoy no tiene técnico

Mientras tanto, hay un dato imposible de ignorar: hoy Unión no tiene entrenador para la próxima etapa y el regreso al trabajo ya tiene fecha marcada para el 15 de junio. Por eso, la semana que comienza asoma como una de las más importantes desde que terminó la competencia. El margen para seguir esperando se reduce y las definiciones empiezan a ser necesarias. Hay optimismo. Hay voluntad. Hay un guiño mutuo para seguir caminando juntos. Pero también hay detalles que resolver y decisiones que tomar. En Unión creen que el desenlace está más cerca que nunca. Ahora falta transformarlo en una firma.

Unión Leonardo Madelón contrato
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