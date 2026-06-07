Uno Santa Fe | Ovación | Varrone

Varrone perdió posiciones en las vueltas finales y quedó lejos en el GP de Mónaco de F2

El argentino Nicolás Varrone finalizó en el puesto 20 del GP de Mónaco de la Fórmula 2 después de una penalización de 10" que condicionó por su estrategia

7 de junio 2026 · 09:50hs
Varrone perdió posiciones en las vueltas finales y quedó lejos en el GP de Mónaco de F2

El argentino Nicolás Varrone finalizó en el puesto 20 de la carrera principal de la Fórmula 2 en Mónaco después de una penalización de 10 segundos que condicionó por completo su estrategia.

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing había partido desde la 15ª posición, beneficiado por una sanción al paraguayo Joshua Duerksen, y logró avanzar algunos lugares gracias a un ritmo competitivo en las calles del Principado.

La carrera cambió cuando los comisarios le aplicaron una penalización por acortar el trazado en la curva Saint-Devote durante la largada.

Ante esa situación, su equipo decidió extender al máximo el primer stint y esperar una neutralización que permitiera cumplir la sanción y la parada obligatoria con una menor pérdida de tiempo.

La apuesta no funcionó. Sin autos de seguridad ni incidentes que alteraran la prueba, Varrone debió ingresar a boxes en las vueltas finales para cambiar neumáticos y cumplir la sanción. La detención lo hizo caer hasta el 20° puesto, posición en la que completó las 42 vueltas.

La victoria fue para el búlgaro Nikola Tsolov, que aprovechó un error del brasileño Rafael Câmara tras las detenciones en boxes. Alexander Dunne y Dino Beganovic completaron el podio. En el campeonato, Gabriele Minì continúa como líder con 63 puntos, mientras que Varrone marcha 14° con 14 unidades.

Por su parte, Mattia Colnaghi cerró una actuación positiva en la carrera principal de Fórmula 3. El piloto ítalo-argentino de MP Motorsport largó desde la 27ª posición y avanzó hasta el 19° puesto en uno de los circuitos más difíciles para adelantar.

Colnaghi completó una competencia sin errores y logró progresar en el clasificador durante las 27 vueltas disputadas en Montecarlo, ganando varias posiciones respecto de su lugar de partida y sumando experiencia en una categoría altamente competitiva.

La victoria quedó en manos de Brando Badoer, quien superó al poleman Théophile Nael en la largada y dominó la carrera hasta la bandera a cuadros. Nael terminó segundo y Freddie Slater completó el podio.

Lo que viene para Varrone y Colnaghi

La próxima cita para Varrone y Colnaghi será en Barcelona, donde las categorías disputarán una nueva fecha de la temporada entre el 12 y el 14 de junio.

Varrone Mónaco Fórmula 2
Noticias relacionadas
nueva convocatoria para la preseleccion femenina de categoria infantiles

Nueva convocatoria para la Preselección femenina de categoría Infantiles

todo lo que paso en los playoffs de las inferiores en la asb

Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB

scaloni, sobre la baja de balerdi: no tenemos definido al reemplazante

Scaloni, sobre la baja de Balerdi: "No tenemos definido al reemplazante"

Argentina venció a Honduras con goles de Martínez y Simeone.

Argentina arrancó la preparación para el Mundial con un triunfo 2-0 ante Honduras

Lo último

No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los ganadores y perdedores

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los "ganadores y perdedores"

Último Momento
No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

No hubo sorpresas en la fecha 11 del ascenso de Liga Santafesina

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

La siembra de trigo alcanzó niveles récord y la provincia de Santa Fe fue la que más avanzó sobre su área de cultivo

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los ganadores y perdedores

¿Consumo en niveles récord?, pero con bolsillos exhaustos: la paradoja de los "ganadores y perdedores"

Unión entra en una semana decisiva para la continuidad de Leonardo Madelón

Unión entra en una semana decisiva para la continuidad de Leonardo Madelón

Santa Fe inicia el camino hacia su carta orgánica: qué cambia con la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución provincial

Santa Fe inicia el camino hacia su carta orgánica: qué cambia con la autonomía municipal consagrada en la nueva Constitución provincial

Ovación
Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Colón toma nota: se confirmó cuándo se abre el mercado en la Primera Nacional

Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB

Todo lo que pasó en los playoffs de las Inferiores en la ASB

Nueva convocatoria para la Preselección femenina de categoría Infantiles

Nueva convocatoria para la Preselección femenina de categoría Infantiles

Varrone perdió posiciones en las vueltas finales y quedó lejos en el GP de Mónaco de F2

Varrone perdió posiciones en las vueltas finales y quedó lejos en el GP de Mónaco de F2

La Perla del Oeste sigue al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla del Oeste sigue al frente del Apertura José Luis Burtovoy

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Emoción y nostalgia: Los Rancheros vuelven a Tribus con sus más grandes éxitos

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco