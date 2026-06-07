Varrone perdió posiciones en las vueltas finales y quedó lejos en el GP de Mónaco de F2

El argentino Nicolás Varrone finalizó en el puesto 20 del GP de Mónaco de la Fórmula 2 después de una penalización de 10" que condicionó por su estrategia

El argentino Nicolás Varrone finalizó en el puesto 20 de la carrera principal de la Fórmula 2 en Mónaco después de una penalización de 10 segundos que condicionó por completo su estrategia.

El piloto argentino de Van Amersfoort Racing había partido desde la 15ª posición, beneficiado por una sanción al paraguayo Joshua Duerksen, y logró avanzar algunos lugares gracias a un ritmo competitivo en las calles del Principado.

La carrera cambió cuando los comisarios le aplicaron una penalización por acortar el trazado en la curva Saint-Devote durante la largada.

Ante esa situación, su equipo decidió extender al máximo el primer stint y esperar una neutralización que permitiera cumplir la sanción y la parada obligatoria con una menor pérdida de tiempo.

La apuesta no funcionó. Sin autos de seguridad ni incidentes que alteraran la prueba, Varrone debió ingresar a boxes en las vueltas finales para cambiar neumáticos y cumplir la sanción. La detención lo hizo caer hasta el 20° puesto, posición en la que completó las 42 vueltas.

La victoria fue para el búlgaro Nikola Tsolov, que aprovechó un error del brasileño Rafael Câmara tras las detenciones en boxes. Alexander Dunne y Dino Beganovic completaron el podio. En el campeonato, Gabriele Minì continúa como líder con 63 puntos, mientras que Varrone marcha 14° con 14 unidades.

Por su parte, Mattia Colnaghi cerró una actuación positiva en la carrera principal de Fórmula 3. El piloto ítalo-argentino de MP Motorsport largó desde la 27ª posición y avanzó hasta el 19° puesto en uno de los circuitos más difíciles para adelantar.

Colnaghi completó una competencia sin errores y logró progresar en el clasificador durante las 27 vueltas disputadas en Montecarlo, ganando varias posiciones respecto de su lugar de partida y sumando experiencia en una categoría altamente competitiva.

La victoria quedó en manos de Brando Badoer, quien superó al poleman Théophile Nael en la largada y dominó la carrera hasta la bandera a cuadros. Nael terminó segundo y Freddie Slater completó el podio.

Lo que viene para Varrone y Colnaghi

La próxima cita para Varrone y Colnaghi será en Barcelona, donde las categorías disputarán una nueva fecha de la temporada entre el 12 y el 14 de junio.