La Perla del Oeste sigue al frente del Apertura José Luis Burtovoy

La fecha 12 del Apertura de Primera A José Luis Burtovoy arrojó la victoria de La Perla ante Nacional y Sanjustino goleó a Nobleza y es uno de los escoltas junto a Colón (SJ)

Se terminó una nueva jornada de la máxima división de la Liga Santafesina. Fecha 12 que comenzó el viernes con tres partidos, donde Colón de San Justo vencía y quedaba líder momentáneo y donde Newell’s se quedaba con el Clásico ante Deportivo Santa Rosa. El sábado se registró el triunfo de Sanjustino que también se subía a la cima pero en barrio Sur, La Perla ganó por la mínima y es el único puntero del Apertura José Luis Burtovoy .

También se destacan las victorias de Sportivo Guadalupe sobre Universidad, y la de Ateneo Inmaculada por la mínima diferencia ante Las Flores II.

Se completó la fecha 12 del Apertura José Luis Burtovoy

En el barrio Sur de nuestra capital, La Perla del Oeste volvió a refrendar su buen presente, ya que se topó con un rival duro y que ofreció mucha resistencia, pero ante el que logró imponerse por 1 a 0 con gol del Fernando Márquez de penal bajo el arbitraje de Juan Bonnin. Con este triunfo, los dirigidos por Andrés Formento recuperaron la cima de la tabla de posiciones, cuestión que buscarán asegurar en la próxima fecha cuando reciban a Unión de Santa Fe.

En el Coloso del Oeste, Sanjustino goleó por 4 a 1 a Nobleza de Recreo y continúa junto a Colón de San Justo como escolta del certamen principal liguista. El conjunto visitante empezó ganando con gol de Augusto Moschino, pero luego llegó el doblete Nehemías González, el primero de penal, y el otro con una gran asistencia del Kun Macellarri, que fue la figura del cotejo, que también asistió a Federico Aguilera para el tercero. La tarde la cerró la conexión ofensiva de Matute Benegas y Jonatan Tarquini que terminó definiendo un partido muy difícil y duro. Un párrafo aparte para ambos planteles que posaron con una pancarta anhelando la pronta recuperación del canterano Matador Lautaro Fagioli.

liga santafesina primera A fecha 12 cronica 2 Sanjustino y Nobleza en apoyo de Lautaro Fagioli esperando una pronta recuperación. Prensa Sanjustino

En la Colonia San José, Sportivo Guadalupe goleó a la Universidad del Litoral en un cotejo arbitrado por Ángel Cristoforato. Los goles para los dirigidos por el Flaco Tobaldo fueron marcados por Francisco Serrano, dos de Nahuel Blanco y dos de Leandro Ledesma. En Cabaña Leiva, La Salle Jobson superó en un cotejo muy intenso y parejo a Colón por 3 a 2. Para el Colegial los goles los hicieron Facundo Silvestro, Benjamín Maciel y Gerónimo Búttera, mientras que para el Sabalero los consiguió Abel Galbán.

En el Alberto Garau, Ateneo Inmaculada se reencontró con la victoria, y fue ante el siempre dificil Las Flores II, que no pasa por un buen momento, por 1 a 0 con un gol de José Leconte. En el estadio Lolo Bossio de Nobleza de Recreo, Cosmos se impuso a Gimnasia y Esgrima de Ciudadela por 3 a 1 con goles de Diego Fornillo en dos oportunidades y uno de Damián Araujo, mientras que Emiliano Delgado descontó para la escuadra de Ciudadela. En el departamento Garay, en un deslucido encuentro, Ciclón Norte de Cayastá y Ciclón Racing empataron 0 a 0.

En el campo de deportes 8 de Enero, ubicado en el barrio de Guadalupe, el irregular certamen de El Quillá les desparó una derrota por 2 a 1 frente a Independiente de Santo Tomé. Luego de 4 partidos sin perder y cuando parecía que la levantada se consolidaba, tocó perder ante Independiente en cancha de Ciclón donde hicieron las veces de local. El gol para los de Patita Mazzoni lo consiguió Facundo Losa, mientras que para el rojo santotomesino anotaron Fabricio Antivero y Bruno Carabajal. El árbitro Ariel Correa expulsó a Luciano Ferrari en el conjunto lagunero, y Rodrigo Rolón, Gustavo Coll y Diego Gerold en la visita.

liga santafesina primera A fecha 12 cronica 3 Impactante goleada de visitante por parte de Sportivo Guadalupe ante Universidad. Gentileza Ema Ávalos

Recordemos que el viernes por la noche, el clásico lo ganó Newell´s por 3 a 0 ante Deportivo Santa Rosa con goles de Thiago Cuatrín y dos de Michel Coronel. En el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo goleó a Academia Cabrera por 4 a 0 con tantos de Claudio Albarracín, Gonzalo Mellano y dos de Ignacio Mena. Además, Juventud Unida, venció a Unión de Santa Fe por 2 a 1. Para la Juve los goles los marcaron Federico Farherr y Santiago Sánchez, mientras que para el Tatengue descontó Máximo Ortiz.

- Resultados fecha 12 Primera A de Liga Santafesina

Universidad 0 – Sportivo Guadalupe 5

Nacional 0 – La Perla del Oeste 1

La Salle Jobson 3– Colón 2

Cosmos 3 – Gimnasia y Esgrima 1

Ciclón Norte 0 – Ciclón Racing 0

Sanjustino 4 – Deportivo Nobleza 1

Náutico El Quillá 1 – Independiente 2

Las Flores II 0 – Ateneo Inmaculada 1

Colón de San Justo 4 – Academia AC 0

Juventud Unida 2 – Unión 1

Deportivo Santa Rosa 0 – Newell’s 3

-Posiciones: La Perla del Oeste 32; Sanjustino y Colón de San Justo 29; La Salle Jobson 24, Sportivo Guadalupe 23, Colón 20, Juventud Unida 17, Ciclón Racing 16, Unión 15; El Quillá, Ciclón Norte, Universidad, Independiente y Nobleza 14; Ateneo Inmaculada 13, Gimnasia y Esgrima 12; Cosmos, Academia Cabrera, Nacional y Newell´s 11, Las Flores 10 y Deportivo Santa Rosa 6.

-Próxima fecha: Gimnasia y Esgrima con La Salle Jobson, Academia Cabrera con Deportivo Santa Rosa, Ciclón Racing con Cosmos, La Perla con Unión, Ateneo Inmaculada con Juventud Unida, Sportivo Guadalupe con Colón de San Justo, Nobleza de Recreo con Náutico El Quillá, Newells con Las Flores, Independiente con Sanjustino, Ciclón Norte con Universidad y Colón con Nacional.