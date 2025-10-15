Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

Ya con la mira puesta en el Mundial 2026, el campeón del mundo se prepara para otra fecha FIFA con más amistosos.

Ovación

Por Ovación

15 de octubre 2025 · 07:29hs
Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

La Selección argentina, flamante campeona de la Copa América 2024, revalidando el título del 2021 y estirando el momento histórico que atraviesa de la mano de Lionel Scaloni, comenzó su preparación para el Mundial 2026 tras lograr el primer puesto de la tabla de las Eliminatorias, con una gira por Estados Unidos, y se prepara para una nueva fecha FIFA en noviembre.

Concluido el cambio hacia la Copa del Mundo, el conjunto nacional ahora afrontará una serie de amistosos en la próxima ventana FIFA, la última antes de fin de año.

En octubre, el conjunto nacional venció 1-0 a Venezuela y 6-0 a Puerto Rico, en amistosos disputados en Miami.

Cuándo juega la Selección Argentina

La Selección argentina vuelve a jugar recién en noviembre de 2025. Será en la segunda doble fecha tras Eliminatorias, cuando dispute dos amistosos en sedes exóticas.

En noviembre es el turno de una gira por Asia y África entre el 10 y 18 de noviembre. La primera parada será en Luanda, para enfrentar al local Angola, y la segunda iba a ser en Kerala, para chocar con India, aunque este encuentro fue cancelado y resta oficializar al nuevo rival, que podría ser Marruecos.

Calendario de la Selección Argentina en 2025: fechas y rivales

  • Angela vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en Angola
  • Rival a confirmar vs Argentina | entre el 10 y 18 de noviembre en sede a confirmar
Selección Argentina Estados Unidos Lionel Scaloni
Noticias relacionadas
scaloni, con un nuevo plan para el amistoso ante puerto rico

Scaloni, con un nuevo plan para el amistoso ante Puerto Rico

argentina fue implacable ante mexico y es semifinalista del mundial sub 20

Argentina fue implacable ante México y es semifinalista del Mundial Sub 20

paredes: russo hubiese querido que juegue con la seleccion

Paredes: "Russo hubiese querido que juegue con la Selección"

la seleccion argentina se enfrenta con venezuela en un amistoso en miami

La Selección argentina se enfrenta con Venezuela en un amistoso en Miami

Lo último

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Último Momento
Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Ferro continúa por el buen camino en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Instituto volvió a la victoria en Vicente López en la Liga Nacional

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Miércoles con mucho calor en la ciudad de Santa Fe y algo de inestabilidad

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Quimsa volvió al triunfo frente a Atenas en la Liga Nacional

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Rivadavia dio el golpe en el Félix Colombo en el Oficial Prefederal

Ovación
Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Argentina se floreó en Miami ante Puerto Rico en otro amistoso rumbo al Mundial

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: Fue una etapa muy buena para mí

Unión, clave en la carrera de Lucas Pratto: "Fue una etapa muy buena para mí"

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

En Unión toman nota: Quilmes sueña con el regreso de Claudio Corvalán

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

Medrán: Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar

Medrán: "Cuando llegué pedí consenso político y total libertad para trabajar"

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos