Colón y el problema que arrastra para armar un equipo: Delfino nuevamente obligado a mover piezas

Colón atraviesa otra semana con bajas y regresos que obligan al entrenador a analizar variantes para definir el equipo que enfrentará a su próximo rival.

Colón vuelve a tener dificultades para sostener una formación estable. Desde el partido ante Morón hasta el cruce con Godoy Cruz, Iván Delfino realizó cinco modificaciones; luego, entre ese encuentro y Los Andes, hizo seis variantes. Ahora, nuevas bajas y algunos regresos vuelven a complicar el armado del equipo para la próxima fecha.

Cambios constantes y un equipo que no logra repetirse

La búsqueda de una formación estable continúa siendo una de las principales dificultades para Colón. En los últimos partidos, Delfino tuvo que modificar constantemente el equipo por lesiones, suspensiones y diferentes situaciones que alteraron sus planes.

Entre el partido frente a Morón y el compromiso ante Godoy Cruz, el entrenador realizó cinco variantes. Después, para recibir a Los Andes, fueron seis las modificaciones respecto de la presentación anterior. Una muestra de que el Sabalero todavía no pudo darle continuidad a una misma estructura.

Ahora, nuevamente aparecen obstáculos para definir el próximo once. El arquero será baja por lesión, mientras que Ignacio Lago y Toledo llegaron a la quinta amarilla y deberán cumplir una fecha de suspensión.

Regresos importantes y varios jugadores bajo observación

Dentro de las noticias positivas, Colón recuperaría futbolistas importantes para la defensa. Tanto Rasmussen como Pier Barrios estarían en condiciones de volver luego de recuperarse de sus respectivas molestias, aunque durante la semana habrá que seguir de cerca su evolución para confirmar si pueden estar desde el comienzo.

Además, Mauro Peinipil y Federico Lértora estarán nuevamente disponibles tras cumplir sus respectivas suspensiones. Sus regresos amplían las alternativas para Delfino, aunque el entrenador todavía deberá esperar la evolución de otros jugadores antes de definir el equipo.

Así, Colón encara otra semana de trabajo con varias piezas por acomodar. Entre bajas, recuperaciones y futbolistas que vuelven a estar disponibles, Delfino deberá volver a rearmar el equipo y buscar una formación que pueda sostenerse en el tramo decisivo del campeonato.