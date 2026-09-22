Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

Con el santafesino Nicolás Fernández, los varones tuvieron un ajustadísimo 11 a 10 contra un duro rival como Brasil, mientras que las mujeres superaron a Chile 27 a 7.

En el debut en los Juegos Odesur, los varones de Argentina cayeron con Brasil por 11 a 10.

El seleccionado femenino de polo acuático superó al de Chile por 27 a 7, mientras que el equipo masculino cayó ante Brasil por un ajustado 11 a 10, en una nueva jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en el Centro Acuático de Rosario.

Las mujeres se impusieron con autoridad por 27 a 7 ante Chile y construyeron su victoria a partir de una producción ofensiva sostenida durante todo el encuentro. Argentina marcó diferencias desde el comienzo y cerró el primer período arriba por 5-3. Luego amplió progresivamente la ventaja: se impuso 7-1 en el segundo cuarto, 7-2 en el tercero y 8-1 en el último para completar el contundente 27-7 final.

El arquero de Regatas de Santa Fe, Nicolá Fernández, integra el seleccionado nacional.

Entre las argentinas se destacó Isabella Mastronardi, máxima goleadora del equipo con cinco tantos. También aportaron cinco goles Julieta Auliel y María Sol Canda, mientras que Ana Agnesina convirtió tres. Completaron el marcador argentino Carla Celeste Comba, Bianca Perasso, Maitena Romano, Lucía Ruiz, Manuela Tamagnone, Cora Emilia Masip e Isabel Riley.

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El seleccionado masculino argentino estuvo muy cerca de quedarse con una victoria ante Brasil, pero finalmente perdió por 11 a 10 en un encuentro que se mantuvo abierto hasta el final. Argentina comenzó arriba 3-2 después del primer período, pero Brasil reaccionó en el segundo cuarto y pasó al frente por 6-5. El conjunto argentino volvió a imponerse en el tercer período, por 4-4, aunque el equipo brasileño logró sostener la diferencia y cerró el partido con un último cuarto de 1-0 para quedarse con el triunfo.

Nahuel Leona fue el máximo anotador argentino con dos goles, al igual que Ramiro Veich, Tomás Tilatti y Tomás Galimberti, quienes también marcaron en el encuentro. Completaron la producción ofensiva Tomás Echenique, Ignacio Setti, Carlos Camnasio y Teo Soler.