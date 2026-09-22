Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

El seleccionado femenino de polo acuático superó al de Chile por 27 a 7, mientras que el equipo masculino cayó ante Brasil por un ajustado 11 a 10, en una nueva jornada de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollan en el Centro Acuático de Rosario.
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Con el santafesino Nicolás Fernández, los varones tuvieron un ajustadísimo 11 a 10 contra un duro rival como Brasil, mientras que las mujeres superaron a Chile 27 a 7.
Por Ovación
Las mujeres se impusieron con autoridad por 27 a 7 ante Chile y construyeron su victoria a partir de una producción ofensiva sostenida durante todo el encuentro. Argentina marcó diferencias desde el comienzo y cerró el primer período arriba por 5-3. Luego amplió progresivamente la ventaja: se impuso 7-1 en el segundo cuarto, 7-2 en el tercero y 8-1 en el último para completar el contundente 27-7 final.
Entre las argentinas se destacó Isabella Mastronardi, máxima goleadora del equipo con cinco tantos. También aportaron cinco goles Julieta Auliel y María Sol Canda, mientras que Ana Agnesina convirtió tres. Completaron el marcador argentino Carla Celeste Comba, Bianca Perasso, Maitena Romano, Lucía Ruiz, Manuela Tamagnone, Cora Emilia Masip e Isabel Riley.
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El seleccionado masculino argentino estuvo muy cerca de quedarse con una victoria ante Brasil, pero finalmente perdió por 11 a 10 en un encuentro que se mantuvo abierto hasta el final. Argentina comenzó arriba 3-2 después del primer período, pero Brasil reaccionó en el segundo cuarto y pasó al frente por 6-5. El conjunto argentino volvió a imponerse en el tercer período, por 4-4, aunque el equipo brasileño logró sostener la diferencia y cerró el partido con un último cuarto de 1-0 para quedarse con el triunfo.
Nahuel Leona fue el máximo anotador argentino con dos goles, al igual que Ramiro Veich, Tomás Tilatti y Tomás Galimberti, quienes también marcaron en el encuentro. Completaron la producción ofensiva Tomás Echenique, Ignacio Setti, Carlos Camnasio y Teo Soler.