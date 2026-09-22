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Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

La jornada tendrá finales y definiciones en atletismo, hockey, escalada, ciclismo de pista y distintas disciplinas de conjunto. Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná concentrarán la actividad desde primera hora de la mañana.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 08:21hs
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Las Leonas irán en busca de la medalla de oro en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey.

Las Leonas irán en busca de la medalla de oro en el sintético de la Asociación Santafesina de Hockey.

Los Juegos Suramericanos 2026 continúan este martes con una agenda cargada de competencias en distintas sedes. La programación comenzará a las 9 y se extenderá hasta la noche, con pruebas de atletismo en el CARD, partidos de hockey y balonmano en Santa Fe, ciclismo y pádel en Rafaela, y una extensa jornada de deportes de raqueta, pelota y disciplinas acuáticas en Rosario.

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El ingreso a las competencias es libre y gratuito, previa descarga del QR del Fan Fest, y se realizará por orden de llegada hasta completar el aforo de cada escenario. Además, los partidos de Las Leonas y de Los Leones, los seleccionados argentinos de hockey, también podrán seguirse a través de las pantallas instaladas en los Fan Fest para quienes no hayan adquirido su ticket previamente.

Las Leonas, Los Leones y el atletismo en Santa Fe

El atletismo tendrá su primera jornada en el CARD, con actividad desde las 9. La programación incluye los 100 metros llanos masculinos, lanzamiento de disco masculino, 10.000 metros masculinos, salto en largo masculino, 800 metros masculinos, lanzamiento de bala masculino y distintas pruebas combinadas. Por la tarde, desde las 18, habrá nuevas series y finales de 100 y 400 metros, lanzamiento de disco femenino, salto con garrocha, 10.000 metros femenino y otras definiciones.

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El atletismo estrenar&aacute; la remozada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti.

El atletismo estrenará la remozada pista del Centro de Alto Rendimiento Deportivo Pedro A. Candioti.

En la Laguna Setúbal, el remo costal comenzará a las 9 con la prueba de Coastal Beach Sprint.

El balonmano masculino tendrá tres partidos en el Invencible Santa Fe: Chile-Perú, a las 14:30; Uruguay-Brasil, a las 17; y Argentina-Paraguay, a las 19:30.

El hockey concentrará sus definiciones en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (A.S.H.). A las 9 se jugará el partido por la medalla de bronce masculina, a las 11:15 el correspondiente a la rama femenina, a las 13:30 la final masculina y a las 15:45 la final femenina.

También comenzará la competencia de escalada en el ISEF 27, con clasificación femenina de Boulder de 10 a 12, final femenina de 17 a 19 y premiación a las 19:30.

Paraná, la subsede entrerriana tendrá una nueva jornada de sóftbol masculino en el Estadio Internacional. El cronograma contempla Bolivia-Perú a las 14, Bolivia-Venezuela a las 16:30 y Perú-Argentina a las 19, todos correspondientes a la ronda preliminar.

Rafaela

El ciclismo de pista tendrá una jornada de definiciones en el Velódromo. Por la mañana se disputarán pruebas de velocidad femenina y distintas instancias del ómnium masculino. La actividad continuará por la tarde, desde las 18:15, con nuevas definiciones de velocidad y ómnium, y tendrá finales y ceremonias de premiación entre las 19:30 y las 20:30.

Además, el pádel tendrá actividad durante toda la jornada, con series femeninas y masculinas desde las 10 y hasta las 20:30.

Rosario

Rosario tendrá una de las agendas más extensas del día. El voleibol indoor masculino se disputará en el Estadio Claudio Newell's, con Perú-Chile a las 10 y Argentina-Colombia a las 15.

En el Parque Independencia, el raquetbol comenzará a las 9 con individuales masculinos y continuará con individuales femeninos, dobles masculinos, femeninos y mixtos durante toda la jornada.

El frontball tendrá actividad desde las 9:30 en el Monumento Nacional, con partidos de las ramas masculina y femenina, mientras que el frontón comenzará también a las 9:30 en el mismo escenario. La programación contempla además nuevos cruces durante la jornada.

En el Club GER, la pelota goma trinquete tendrá sus primeros partidos desde las 17, con encuentros de las ramas femenina y masculina y nuevas instancias alrededor de las 19.

El squash, en Rural Nave C, comenzará a las 9 con los cuartos de final de individuales y continuará por la tarde con los cuartos de final de dobles. Desde las 19:40 se disputarán las semifinales de individuales femeninas y masculinas.

El bádminton, en ISEF 11, tendrá sus semifinales por equipos desde las 9, la definición por el tercer puesto a las 14 y la final a las 16.

También habrá una jornada completa de tenis de mesa en el Gimnasio Salvador Bonilla del Club Provincial. Desde las 10 se disputarán distintas rondas de las categorías WS 32 y MS 32; por la tarde continuarán las instancias de XD 32, WS 16 y MS 16, mientras que desde las 19:45 se jugará el XD por la medalla de oro.

En el Centro Acuático, el polo acuático tendrá partidos desde las 9 y continuará durante toda la jornada hasta las 22.

Por último, el tiro con arco tendrá actividad en el Hipódromo entre las 9 y las 12:30 con las rondas de clasificación y retomará la competencia a las 13 con la instancia de equipos mixtos.

Juegos Suramericanos hockey Atletismo Santa Fe Rosario
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