Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Los seleccionados argentinos de hockey tendrán sus partidos en pantalla del Parque del Sur este martes. El equipo masculino jugará a las 13.30 y el femenino desde las 15.45.

Los partidos de Las Leonas y Los Leones se podrán ver en el Fan Fest del parque del Sur.

Se viene el momento más esperado en Santa Fe 2026. El conjunto nacional saldrá a la cancha para medirse cara a cara ante el seleccionado chileno en busca de la gloria máxima. El objetivo es que la medalla de oro se quede en casa. El choque entre Argentina y Chile está previsto para las 15.45. Por su parte, el seleccionado masculino Los Leones, se medirá con Chile pero a partir de las 13.30.

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Ambos partidos en el Fan FestEl Fan Fest del Parque del Sur tendrá este martes una propuesta especial para quienes quieran seguir la competencia de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Los partidos de los seleccionados argentinos de hockey se transmitirán en pantalla dentro del predio.

La primera cita será a las 13.30, con Los Leones, mientras que a las 15.45 será el turno de Las Leonas. La propuesta permitirá acompañar ambos encuentros y, al mismo tiempo, disfrutar de las actividades y la programación prevista para la jornada.

De esta manera, el Parque del Sur sumará el seguimiento de la competencia deportiva a las propuestas culturales y musicales del Fan Fest.

Jornada de definiciones en la ASH

El equipo argentino femenino llega al duelo decisivo tras completar una fase de grupos categórica. En la ronda de todos contra todos, Las Leonas dominaron las acciones de principio a fin, con cuatro victorias con 43 goles a favor y solo dos en contra. El liderazgo absoluto en la tabla de posiciones les otorgó el pase directo a la final frente a Las Diablas, segundas en la clasificación.

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En los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, Chile dio el golpe al empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y quedarse con el oro tras imponerse por 3-2 en la definición por shoot outs, cortando la racha de coronaciones argentinas. Solo tres Leonas repiten certamen de aquella medalla de plata rescatada en Paraguay: Sofía Cairó, Catalina Andrade y Ana Luz Dodorico.

En el caso de Los Leones, construyeron una campaña sólida e invicta durante la primera fase. Superaron con holgura a cada uno de sus rivales de la región, mostrando la efectividad ofensiva y la solidez defensiva que los caracteriza. Con 36 goles a favor y dos en contra en cuatro partidos disputados, sellaron su clasificación en el primer lugar de la tabla general para asegurar su sitio en la final por el oro.

El historial de Los Leones en los Juegos Sudamericanos ostenta una efectividad del 100% de títulos conquistados: ganaron el oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022. En la última edición disputada en suelo paraguayo Argentina se consagró tras vencer precisamente a Los Diablos chilenos por 3-1 en el partido definitorio.