Así será la nueva Plaza Italia de Santa Fe: el proyecto ganador suma sombra, árboles y agua

“Sombra y Agua” fue elegido como el proyecto ganador para transformar la Plaza Italia, frente a la Legislatura. La propuesta suma árboles, espacios de sombra, superficies absorbentes, una nueva explanada cívica y láminas de agua para renovar uno de los espacios históricos de la ciudad

Las característica del proyecto ganador para la transformación de la Plaza Italia

La Plaza Italia de Santa Fe , ubicada frente a la Legislatura provincial, tendrá como referencia para su futura transformación al proyecto “Sombra y Agua” , identificado con el código PZAITA-29 , que obtuvo el primer premio del Concurso Provincial de Ideas convocado para la puesta en valor y refuncionalización integral del espacio.

El fallo fue emitido por unanimidad el 18 de septiembre de 2026 por el jurado del concurso, luego de analizar los 31 trabajos presentados por profesionales. La convocatoria fue impulsada por la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputadas y Diputados, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de la ciudad, y organizada por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Santa Fe (CAUPSF).

La propuesta ganadora fue distinguida por su capacidad para intervenir la Plaza Italia desde una mirada urbana, paisajística y ambiental, con el objetivo de generar un nuevo espacio cívico frente al edificio de la Legislatura.

Más árboles, sombra y espacios para distintos usos

Según la fundamentación del jurado, el proyecto “Sombra y Agua” se destaca por su claridad y por una estrategia que organiza el espacio a partir de cuatro conceptos: “plaza de las sombras”, “ágora”, “plaza líquida” y “plazas de borde”.

Uno de los principales cambios planteados consiste en completar con nuevos árboles el perímetro de la plaza, generando un filtro y una transición hacia el espacio central. Esta intervención también permitiría definir con mayor claridad la plataforma cívica ubicada frente a la Legislatura.

El jurado consideró que la propuesta puede otorgarle una nueva significación al conjunto conformado por la Legislatura de Santa Fe y la Plaza Italia, reforzando su presencia dentro del corredor de General López y del área histórica de la ciudad.

El recorrido propuesto parte desde la avenida López y continúa entre los árboles hacia la explanada del ágora, la escalinata, un puente y la denominada “plaza líquida”, una secuencia que busca poner en valor el patrimonio arquitectónico de la sede legislativa.

Una plaza pensada para el clima y el uso cotidiano

Uno de los aspectos centrales del proyecto ganador es su respuesta a las condiciones climáticas actuales. La propuesta plantea incrementar la superficie de sombra y de suelo absorbente, con espacios que puedan utilizarse de diferentes maneras según la época del año.

La idea es contar con sectores de sombra durante el verano y superficies soleadas durante el invierno, al mismo tiempo que se incorporan nuevas texturas, vegetación, flores y juegos de luz y sombra.

El proyecto también apuesta por mantener una importante proporción de espacio libre y con baja presencia de equipamiento fijo. Para el jurado, esta característica permitirá que la plaza pueda adaptarse a diferentes actividades y apropiaciones.

Así, bajo la sombra de un árbol podrán desarrollarse actividades como jugar, descansar, leer, participar de actividades comunitarias o realizar manifestaciones, sin que el diseño determine un único uso para cada sector.

El agua como parte del diseño de la Plaza Italia

La propuesta incorpora además el manejo del agua como uno de sus componentes centrales. Mediante pendientes suaves, el proyecto busca conectar los recorridos peatonales de la plaza con el entorno patrimonial y, al mismo tiempo, favorecer la recolección del agua de lluvia.

Las nuevas pendientes, desniveles y láminas de agua forman parte de una estrategia que el jurado consideró adecuada frente a los episodios de lluvias intensas y a las condiciones climáticas actuales.

La nueva explanada de acceso a la Legislatura y la articulación con los desniveles y cuerpos de agua permitirían, según la evaluación, realizar una puesta en valor del edificio existente sin perder la flexibilidad necesaria para una futura etapa de desarrollo del proyecto.

Qué otros proyectos fueron premiados

Además de “Sombra y Agua”, el jurado estableció un segundo premio y dos menciones honoríficas. El segundo premio correspondió al proyecto “Vínculos Urbanos”, código PZAITA-19. El jurado destacó su respuesta sintética al contexto inmediato y la resolución de diferentes necesidades de la plaza, entre ellas los accesos, estacionamientos, circulación de colectivos, proveedores, bicicleteros y juegos.

También recibió una mención el proyecto “Claustro Vivo, Ágora Contemporánea”, código PZAITA-35, y otra mención fue para “Octubre”, código PZAITA-14.

El acta señala que las dos menciones fueron otorgadas sin orden de mérito, para reconocer propuestas que lograron transformar ideas conceptuales en alternativas espaciales ajustadas a las bases del concurso.

Las característica del proyecto ganador para la transformación de la Plaza Italia gentileza

Una transformación para el entorno de la Legislatura

El concurso tuvo como objetivo avanzar en una propuesta para la refuncionalización integral de la Plaza Italia y su entorno, incluyendo su articulación con el denominado Paseo Cívico hacia la Plaza 25 de Mayo.

Entre los criterios considerados por el jurado estuvieron la integración de los actores sociales, la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural, los aspectos paisajísticos y ambientales, la incorporación de dimensiones sociales y económicas y la capacidad de mejorar la condición actual del espacio.