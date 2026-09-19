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San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Se trató de una investigación de varios meses realizada por pesquisas antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de septiembre 2026 · 13:05hs
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El lugar donde se vendían drogas en el barrio Reyes de San Justo

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El lugar donde se vendían drogas en el barrio Reyes de San Justo

En una vivienda del barrio Reyes, en la ciudad de San Justo, cabecera del departamento homónimo, en el centro-norte de la provincia de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a tres mujeres durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.

Las mujeres detenidos en la ciudad de San Justo

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Durante la requisa del inmueble, los agentes secuestraron dinero en efectivo y cinco teléfonos celulares, elementos que quedaron incorporados como evidencia a la causa.

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La investigación

La causa se inició a partir de una denuncia de identidad reservada, radicada el 13 de abril de 2026, en la que se alertó sobre la presunta venta barrial de estupefacientes desde el domicilio investigado.

Según el relato aportado por vecinos, era habitual observar la llegada de personas al inmueble durante distintos momentos del día, de lunes a viernes y también los fines de semana. Los visitantes ingresaban, permanecían durante algunos minutos y luego se retiraban, una modalidad que despertó sospechas entre los habitantes de la zona.

A partir de esa información, los pesquisas desarrollaron durante varios meses tareas investigativas y vigilancias encubiertas, que permitieron reunir elementos y avanzar con el pedido de una orden de allanamiento ante la autoridad judicial.

El operativo estuvo a cargo de la PDI Región I, Distrito San Justo, y se concretó en una vivienda ubicada en inmediaciones de Pedro Millán al 2000 y Batalla de Tucumán, en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo.

Tres mujeres aprehendidas

Durante el procedimiento fueron aprehendidas N. B. V., de 46 años; M. L. F., de 27 años; y T. M. O., de 23 años, quienes quedaron notificadas de la causa.

Además, los investigadores secuestraron $110.000 en efectivo y cinco teléfonos celulares, considerados de interés para la investigación.

El allanamiento contó con la colaboración de agentes de San Justo, efectivos del Comando Radioeléctrico (CRE) de la Unidad Regional XVI San Justo de la Policía de Santa Fe, que tuvieron a su cargo la seguridad perimetral, y personal de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Justo.

La intervención del MPA

Los pesquisas comunicaron el resultado del procedimiento a la Jefatura de la PDI Región I, que posteriormente informó lo ocurrido a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Luciana Escobar Cello.

La fiscal dispuso que las tres mujeres aprehendidas continuaran privadas de su libertad, fueran trasladadas para su revisión física en Medicina Legal, identificadas y posteriormente alojadas en una dependencia policial de Orden Público.

La atribución delictiva quedó establecida, de manera provisoria, como comercialización de estupefacientes, mientras continúa la investigación.

San Justo mujeres drogas
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