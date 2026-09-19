Uno Santa Fe | Policiales | barrio San Agustín

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

La víctima recibió tres impactos de bala en las inmediaciones de Río Negro y Los Negruchos. Fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, donde se constató su fallecimiento. La Policía de Investigaciones (PDI) busca a él o los agresores, mientras el fiscal Carlos Lacuadra ordenó autopsia y peritajes en la escena.

Juan Trento

Por Juan Trento

19 de septiembre 2026 · 21:41hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Este sábado cuando promediaba la tarde, en cercanías de la esquina de Río Negro y Los Negruchos, en barrio San Agustín, un joven de 19 años recibió tres disparos de arma de fuego, fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, pero cuando lo revisaron los médicos de la Emergentología ya estaba fallecido como consecuencia de tres impactos de bala en el cuerpo: uno en la ingle, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo.

Los vecinos del barrio San Agustín que viven en las inmediaciones de la esquina que forman las calles Los Negruchos y Río Negro escucharon las deflagraciones de numerosos balazos. Cuando salieron a la calle vieron a un joven tirado e inmóvil. Ellos fueron los que denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 7°, que supieron que la víctima fue trasladada de urgencia hasta el hospital Iturraspe.

Investigación

Mientras tanto, los oficiales de Orden Público y de Cuerpos, dialogaron con los vecinos buscando identificar a testigos que pudieran aportar información sobre la ocurrencia del ataque criminal y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona con miras a la identificación de él o los atacantes. Luego llegaron pesquisas de Homicidio de la Policía de Investigaciones PDI Región I, que se sumaron al trabajo investigativo en la escena del crimen.

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina que dialogaron con los vecinos y obtuvieron algunos testimonios, realizaron patrullajes intensivos en todo el sector del barrio San Agustín, pero no hubo aprehendidos relacionados con el crimen Exequiel Gerardo López de 19 años.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del homicidio a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI Región I, ambas de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra.

El fiscal fue el que ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan aportar información como testigos entre los vecinos del sector, que se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran haber registrado el ataque y que sus imágenes sean secuestradas, la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y, a su finalización, el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que los médicos forenses practiquen la necropsia y establezcan científicamente la causa de la muerte.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados en la escena del crimen por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.

barrio San Agustín homicidio emboscada investigación
Noticias relacionadas
El lugar donde se vendían drogas en el barrio Reyes de San Justo

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

El hombre denunciado por la estafa a un comerciante en Monte Vera y los elementos recuperados

Monte Vera: aprehendieron a un hombre investigado por una estafa y recuperaron placas fenólicas

barrio brigadier lopez: una denuncia por robo derivo en una requisa domiciliaria con dos aprehendidos y cuatro armas secuestradas

Barrio Brigadier López: una denuncia por robo derivó en una requisa domiciliaria con dos aprehendidos y cuatro armas secuestradas

El lugar dónde encontraron al menor que luego fue trasladado al hospital Alassia 

Hallaron a un chico de unos 10 años tirado en bulevar Pellegrini y sospechan consumo de sustancias

Lo último

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

No podemos pagar: empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

"No podemos pagar": empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

Último Momento
Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Colón confirmó sus concentrados para recibir a Los Andes con la presencia de Nacho Lago

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

No podemos pagar: empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

"No podemos pagar": empresarios en alerta por el alto endeudamiento y el riesgo de cierre de pymes en Santa Fe

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Colón, casi fuera de carrera por el primer lugar: Ferro ganó y se escapó en la punta de la Zona A

Colón, casi fuera de carrera por el primer lugar: Ferro ganó y se escapó en la punta de la Zona A

Ovación
¿Unión fue perjudicado ante Independiente? Las dos jugadas polémicas en el 15 de Abril

¿Unión fue perjudicado ante Independiente? Las dos jugadas polémicas en el 15 de Abril

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Amelia Fournel, bronce y primera alegría argentina del sábado en los Suramericanos

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Juegos Suramericanos: así está el medallero con Argentina como escolta

Destribats arrasó en la final y se consagró bicampeón Suramericano en Santa Fe

Destribats arrasó en la final y se consagró bicampeón Suramericano en Santa Fe

Alexis Plakoudakis le dio otro oro a Argentina en los Juegos Suramericanos

Alexis Plakoudakis le dio otro oro a Argentina en los Juegos Suramericanos

Policiales
San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

San Justo: la PDI aprehendió a tres mujeres por la presunta venta de drogas en el barrio Reyes

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Rosario: la Federal atrapó a una banda que amenazaba con matar gente en escuelas para conseguir beneficios carcelarios

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Hirieron con un arma blanca a una mujer al abrir la puerta de su casa en Santo Tomé

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cielo Razzo regresa a Santa Fe para su primera fecha del año en Tribus

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social

Cabra Da Peste regresa a Santa Fe con su fusión barrial y crítica social