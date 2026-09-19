Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

La víctima recibió tres impactos de bala en las inmediaciones de Río Negro y Los Negruchos. Fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, donde se constató su fallecimiento. La Policía de Investigaciones (PDI) busca a él o los agresores, mientras el fiscal Carlos Lacuadra ordenó autopsia y peritajes en la escena.

Este sábado cuando promediaba la tarde, en cercanías de la esquina de Río Negro y Los Negruchos, en barrio San Agustín , un joven de 19 años recibió tres disparos de arma de fuego, fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe, pero cuando lo revisaron los médicos de la Emergentología ya estaba fallecido como consecuencia de tres impactos de bala en el cuerpo: uno en la ingle, uno en el lado derecho y otro en el izquierdo.

Los vecinos del barrio San Agustín que viven en las inmediaciones de la esquina que forman las calles Los Negruchos y Río Negro escucharon las deflagraciones de numerosos balazos. Cuando salieron a la calle vieron a un joven tirado e inmóvil. Ellos fueron los que denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después llegaron oficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 7°, que supieron que la víctima fue trasladada de urgencia hasta el hospital Iturraspe.

Investigación

Mientras tanto, los oficiales de Orden Público y de Cuerpos, dialogaron con los vecinos buscando identificar a testigos que pudieran aportar información sobre la ocurrencia del ataque criminal y también constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona con miras a la identificación de él o los atacantes. Luego llegaron pesquisas de Homicidio de la Policía de Investigaciones PDI Región I, que se sumaron al trabajo investigativo en la escena del crimen.

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina que dialogaron con los vecinos y obtuvieron algunos testimonios, realizaron patrullajes intensivos en todo el sector del barrio San Agustín, pero no hubo aprehendidos relacionados con el crimen Exequiel Gerardo López de 19 años.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del homicidio a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI Región I, ambas de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra.

El fiscal fue el que ordenó que sean identificadas todas las personas que puedan aportar información como testigos entre los vecinos del sector, que se constate la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona que pudieran haber registrado el ataque y que sus imágenes sean secuestradas, la realización de los peritajes criminalísticos de rigor y, a su finalización, el traslado del cuerpo a la morgue judicial para que los médicos forenses practiquen la necropsia y establezcan científicamente la causa de la muerte.

Los peritajes criminalísticos fueron realizados en la escena del crimen por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI.