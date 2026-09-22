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La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

Arsen Julfalakyan consiguió el oro para Argentina y Ricardo Gómez ganó la plata, mientras Raiber Rodríguez, Luis Avendaño y Luillys Pérez también se consagraron campeones para Venezuela

22 de septiembre 2026 · 08:40hs
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Arsen Julfalakyan consiguió el oro para Argentina en la hasta 67kg.

Arsen Julfalakyan consiguió el oro para Argentina en la hasta 67kg.

Arsen Julfalakyan se consagró campeón en la categoría de hasta 77 kilos y Ricardo Gómez obtuvo la medalla de plata en la de hasta 97 kilos, mientras que Pablo Djamkotchian finalizó cuarto en la de hasta 87 kilos, en las competencias de lucha grecorromana de los XIII Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026, que se desarrollaron en la Nave B de La Rural, en el Parque Independencia de Rosario.

Arsen Julfalakyan conquistó el oro para Argentina

Julfalakyan tuvo un recorrido destacado hasta quedarse con la medalla de oro. En su primer combate, derrotó por 8-0 y superioridad técnica al peruano Ryan Cubas. Luego cayó por 9-4 ante el colombiano Jair Cuero, en un combate en el que su rival sumó puntos a favor.

En semifinales, el argentino se recuperó con una contundente victoria por 9-0 y superioridad técnica frente al brasileño Joilson De Brito, resultado que le permitió acceder al combate decisivo.

Y en la final, Julfalakyan volvió a enfrentarse con Cuero y se tomó revancha de la derrota sufrida en la etapa previa. El argentino se impuso por 4-2 y se consagró campeón suramericano, para quedarse con la medalla de oro. Cuero obtuvo la medalla de plata, mientras que el brasileño Joilson De Brito completó el podio con la medalla de bronce.

La segunda medalla argentina llegó de la mano de Ricardo Gómez, quien tuvo una sólida actuación en la categoría de hasta 97 kilos y finalizó en el segundo lugar. Gómez comenzó su participación con un triunfo por 3-1 frente al peruano Ricardo Cárdenas. Luego superó por 8-0 y superioridad técnica al brasileño Raphael Rodrigues y continuó su camino con una victoria por 5-0 ante el ecuatoriano Jean Zambrano.

En hasta 97 kg el argentino Ricardo Nahuel G&oacute;mez se llev&oacute; la medalla de plata.

En hasta 97 kg el argentino Ricardo Nahuel Gómez se llevó la medalla de plata.

En el combate por el oro, el argentino se enfrentó al venezolano Luillys Pérez. Gómez cayó por 5-1 y finalizó como subcampeón suramericano, obteniendo la medalla de plata. Pérez, en tanto, se quedó con la medalla de oro, mientras que Jean Zambrano consiguió la medalla de bronce.

Finalmente, en la categoría de hasta 87 kilos, Pablo Djamkotchian finalizó en el cuarto puesto. El argentino perdió sus tres combates: 9-0 por superioridad técnica ante el peruano Carlos Espinoza, 9-0 frente al venezolano Luis Avendaño y nuevamente 9-0 ante el brasileño Andre Ramos.

El podio de la categoría quedó conformado por Luis Avendaño, ganador de la medalla de oro; Carlos Espinoza, medalla de plata; y Andre Ramos, medalla de bronce.

Si a esta cosecha de medallas se le suma el oro (Agustín Destribat, en 65 kilos) y a los tres bronces (Ricardo Báez, en 97; Jorge Llano, en 86 y Camila Amarilla, en 57) obtenidos en lucha libre, la actuación de este deporte en Santa Fe 2026 fue más que meritoria.

oro Santa Fe Lucha
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