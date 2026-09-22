Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

No hay dudas: el rugby argentino, tanto en hombres como en mujeres, vale oro. Ambos seleccionados nacionales se consagraron campeones en el Hipódromo de Rosario.

Los seleccionados argentinos masculino y femenino de rugby 7 se consagraron campeones de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las mujeres vencieron a Colombia por 33-5 en la final, mientras que los varones superaron a Chile por 17-7, para completar una jornada perfecta en el Óvalo del Hipódromo del Parque Independencia de Rosario.

Las Yaguaretés festejaron en el Hipódromo

El seleccionado femenino argentino se quedó con la medalla de oro al imponerse en la final a Colombia, que obtuvo la plata, por un contundente 33-5. Argentina construyó su victoria con una gran producción ofensiva y marcó 33 puntos, con 14 en el primer tiempo y 19 en el segundo. Los tries argentinos fueron apoyados por Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Talia Rodich, Mariel Velay y Abril Romero, mientras que González tuvo además una destacada participación en las conversiones.

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El equipo argentino estuvo integrado, entre otras, por Candela Delgado, Antonela Reding, Francesca Iacaruso, María Taladrid, Yamila González, Abril Romero, Mariel Velay, Brisa Borda, Paula Paulino, Cristal Escalante, Sofía González y Talia Rodich.

Las Yaguaretés doblegaron a un rival muy duro como lo fue Colombia por 33 a 5 en Rosario.

Los Pumas 7´s celebraron en Rosario

La celebración argentina se completó con el seleccionado masculino, que derrotó a Chile por 17-7 en la final y también se consagró campeón suramericano. Los chilenos se adelantaron 7-0 en el primer tiempo, pero Argentina reaccionó en la segunda mitad, marcó cinco puntos y dio vuelta el encuentro para terminar imponiéndose por 17-7.

Entre los argentinos que aportaron puntos en la final estuvieron Juan Batac, Santiago Vera y Santino Zangara, con cinco puntos cada uno, mientras que Marcos Moneta sumó cinco puntos y una conversión. También aportaron lo suyo en la obtención de la medalla Mateo Fossati, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc, Matteo Graziano, Gregorio Pérez, Pedro de Haro y Santiago Mare.

Con las victorias ante Colombia y Chile, Argentina se quedó con las dos medallas de oro del rugby 7 de Santa Fe 2026. Una doble consagración que coronó la actuación de los seleccionados nacionales en el Óvalo del Hipódromo de Rosario y sumó dos nuevos títulos para la delegación argentina en los XIII Juegos Suramericanos. El rugby 7 argentino volvió a celebrar en lo más alto del podio suramericano.