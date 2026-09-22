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Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

No hay dudas: el rugby argentino, tanto en hombres como en mujeres, vale oro. Ambos seleccionados nacionales se consagraron campeones en el Hipódromo de Rosario.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2026 · 08:30hs
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El equipo argentino masculino consiguió cinco victorias en igual cantidad de presentaciones.

El equipo argentino masculino consiguió cinco victorias en igual cantidad de presentaciones.

Los seleccionados argentinos masculino y femenino de rugby 7 se consagraron campeones de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Las mujeres vencieron a Colombia por 33-5 en la final, mientras que los varones superaron a Chile por 17-7, para completar una jornada perfecta en el Óvalo del Hipódromo del Parque Independencia de Rosario.

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Las Yaguaretés festejaron en el Hipódromo

El seleccionado femenino argentino se quedó con la medalla de oro al imponerse en la final a Colombia, que obtuvo la plata, por un contundente 33-5. Argentina construyó su victoria con una gran producción ofensiva y marcó 33 puntos, con 14 en el primer tiempo y 19 en el segundo. Los tries argentinos fueron apoyados por Candela Delgado, Cristal Escalante, Sofía González, Talia Rodich, Mariel Velay y Abril Romero, mientras que González tuvo además una destacada participación en las conversiones.

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El equipo argentino estuvo integrado, entre otras, por Candela Delgado, Antonela Reding, Francesca Iacaruso, María Taladrid, Yamila González, Abril Romero, Mariel Velay, Brisa Borda, Paula Paulino, Cristal Escalante, Sofía González y Talia Rodich.

Las Yaguaret&eacute;s doblegaron a un rival muy duro como lo fue Colombia por 33 a 5 en Rosario.

Las Yaguaretés doblegaron a un rival muy duro como lo fue Colombia por 33 a 5 en Rosario.

Los Pumas 7´s celebraron en Rosario

La celebración argentina se completó con el seleccionado masculino, que derrotó a Chile por 17-7 en la final y también se consagró campeón suramericano. Los chilenos se adelantaron 7-0 en el primer tiempo, pero Argentina reaccionó en la segunda mitad, marcó cinco puntos y dio vuelta el encuentro para terminar imponiéndose por 17-7.

Entre los argentinos que aportaron puntos en la final estuvieron Juan Batac, Santiago Vera y Santino Zangara, con cinco puntos cada uno, mientras que Marcos Moneta sumó cinco puntos y una conversión. También aportaron lo suyo en la obtención de la medalla Mateo Fossati, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Sebastián Dubuc, Matteo Graziano, Gregorio Pérez, Pedro de Haro y Santiago Mare.

Con las victorias ante Colombia y Chile, Argentina se quedó con las dos medallas de oro del rugby 7 de Santa Fe 2026. Una doble consagración que coronó la actuación de los seleccionados nacionales en el Óvalo del Hipódromo de Rosario y sumó dos nuevos títulos para la delegación argentina en los XIII Juegos Suramericanos. El rugby 7 argentino volvió a celebrar en lo más alto del podio suramericano.

Los Pumas Las Yaguaretés Rosario Rugby oro
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