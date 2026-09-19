Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

El cargamento fue descubierto sobre la banquina en el paraje El Palmar. El procedimiento fue derivado a la Gendarmería Nacional por orden de la Fiscalía Federal de Reconquista.

Este viernes por la tarde, pasadas las 16.30, en el kilómetro 760 de la ruta nacional 11, a la altura del paraje El Palmar, en jurisdicción de la comuna de Berna, oficiales de la Policía de Santa Fe (PSF) hallaron 26 paquetes con marihuana que se encontraban sobre la banquina, en una zona de pastizales quemados.

El procedimiento se inició cuando un ciudadano alertó a la comisaría de Berna de la Policía de Santa Fe PSF sobre la presencia de esos paquetes al costado de la ruta. Con esa información, el fiscal coadyuvante Bruno Ojeda, de la sede fiscal descentralizada de Reconquista, ordenó el desplazamiento hasta el lugar de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Avellaneda de Gendarmería Nacional Argentina, fuerza que se hizo cargo del procedimiento.

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En la banquina

Una vez en el sitio, los oficiales observaron sobre el corredor vial, en el sector de la banquina, paquetes de distinto tamaño que, contabilizados, sumaron 26, todos envueltos en cinta de color ocre, similar a la que se emplea para el transporte de estupefacientes. También recorrieron la zona en busca de pruebas o indicios sobre los propietarios de los elementos hallados, sin obtener datos de relevancia.

El fiscal Ojeda autorizó luego el traslado de la sustancia a la comisaría sexta de la localidad de Malabrigo de la Policía de Santa Fe PSF, con el fin de realizar el pesaje y la prueba de campo de narcotest. En esa dependencia, con la presencia de los testigos, estos eligieron al azar uno de los paquetes, identificado con el número 2, del que se extrajo una pequeña muestra. Sometida a la prueba de campo, reaccionó de forma positiva a la presencia de cannabis sativa, o sea, marihuana. El pesaje de la totalidad de los paquetes arrojó un total de 23 kilos y 390 gramos.

Ley nacional de estupefacientes N° 23.737

Tras el pesaje y la prueba de campo, la Jefatura de la Región II de Gendarmería Nacional Argentina, la fiscalía interviniente ordenó el labrado de las actuaciones y el secuestro de la sustancia estupefaciente, que permanecerá en guarda de la Gendarmería Nacional Argentina. Por la cantidad hallada —más de 23 kilos de marihuana acondicionados en paquetes para su traslado—, el hecho quedó bajo competencia de la Justicia federal, conforme a la Ley Nacional N.º 23.737. La investigación continúa con el objeto de establecer el origen y la procedencia de la droga, cuyos propietarios no pudieron ser identificados hasta el momento.

Tal como fue adelantado por UNO Santa Fe, Gendarmería Nacional Argentina secuestró en la tarde del viernes 11 de septiembre, l os 991 ladrillos de marihuana que pesaron 941 kilos en la zona rural de la localidad de Berna, muy cerca de el paraje El Palmar donde ayer secuestraron los 23 kilos de marihuana. Desde el viernes 11 y por orden de la fiscal federal Viviana Bruno Campaña, la Gendarmería busco testigos y secuestró imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas con el objeto de poder saber en que vehículo se movilizó él o los narcos que abandonaron las cargas a la intemperie en la zona rural. Esa investigación original cuenta ahora con el segundo hallazgo que también es objeto de investigación por orden de la fiscalía federal con sede en la ciudad de Reconquista.