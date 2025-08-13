Tras su frustrado paso por Talleres, Diego Cocca volvió al Atlas de México

Diego Cocca fue presentado como nuevo DT de Atlas de México, club al que sacó campeón dos veces y donde dejó una huella imborrable

Diego Cocca vuelve al ruedo tras su frustrado y breve paso por Talleres, club en el que no llegó a debutar.

El entrenador argentino asumió un nuevo reto en un equipo que marcó su carrera deportiva en México con un par de títulos.

Diego Cocca firmó su regreso a Atlas, club que sacó campeón en 2021 y 2022 y dejó una huella imborrable.

El ex DT de Racing viene de dirigir a Tigres, la Selección de México y Valladolid con un denominador común: fueron procesos cortos, sin resultados deportivos.

Atlas tuvo un flojo comienzo en la Liga MX y en la Leagues Cup, donde fue rival de Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

En el torneo local, el equipo viene de caer 3-0 como local ante Pachuca. Diego Cocca podría debutar el próximo domingo a domicilio frente a Querétaro.