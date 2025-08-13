Tras su frustrado paso por Talleres, Diego Cocca volvió al Atlas de México

Diego Cocca vuelve al ruedo tras su frustrado y breve paso por Talleres, club en el que no llegó a debutar.
Diego Cocca fue presentado como nuevo DT de Atlas de México, club al que sacó campeón dos veces y donde dejó una huella imborrable
Diego Cocca firmó su regreso a Atlas, club que sacó campeón en 2021 y 2022 y dejó una huella imborrable.
El ex DT de Racing viene de dirigir a Tigres, la Selección de México y Valladolid con un denominador común: fueron procesos cortos, sin resultados deportivos.
Atlas tuvo un flojo comienzo en la Liga MX y en la Leagues Cup, donde fue rival de Inter Miami de Lionel Messi y compañía.
En el torneo local, el equipo viene de caer 3-0 como local ante Pachuca. Diego Cocca podría debutar el próximo domingo a domicilio frente a Querétaro.