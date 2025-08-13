Uno Santa Fe | Ovación | Diego Cocca

Tras su frustrado paso por Talleres, Diego Cocca volvió al Atlas de México

Diego Cocca fue presentado como nuevo DT de Atlas de México, club al que sacó campeón dos veces y donde dejó una huella imborrable

13 de agosto 2025 · 11:03hs
Tras su frustrado paso por Talleres, Diego Cocca volvió al Atlas de México

Diego Cocca vuelve al ruedo tras su frustrado y breve paso por Talleres, club en el que no llegó a debutar.

El entrenador argentino asumió un nuevo reto en un equipo que marcó su carrera deportiva en México con un par de títulos.

Diego Cocca firmó su regreso a Atlas, club que sacó campeón en 2021 y 2022 y dejó una huella imborrable.

LEER MÁS: Tottenham, con Cuti Romero, va por la Supercopa de Europa ante PSG

El ex DT de Racing viene de dirigir a Tigres, la Selección de México y Valladolid con un denominador común: fueron procesos cortos, sin resultados deportivos.

Atlas tuvo un flojo comienzo en la Liga MX y en la Leagues Cup, donde fue rival de Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

En el torneo local, el equipo viene de caer 3-0 como local ante Pachuca. Diego Cocca podría debutar el próximo domingo a domicilio frente a Querétaro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtlasFC/status/1955359234952134858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955359234952134858%7Ctwgr%5Ed2aeb5f9079835a295dbe51756d6a177bb2e0111%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elgrafico.com.ar%2Farticulo%2Fla-jornada-esta-aqui%2F91982%2Fdiego-cocca-volvio-a-uno-de-los-lugares-donde-fue-feliz&partner=&hide_thread=false

Diego Cocca Atlas México
Noticias relacionadas
tottenham, con cuti romero, va por la supercopa de europa ante psg

Tottenham, con Cuti Romero, va por la Supercopa de Europa ante PSG

Marcos Rojo tuvo sus primeros minutos como jugador de Racing.

Rojo, después del debut en Racing: "La serie está abierta para definirla en casa"

alumni vencio a kimberley y quedo segundo en la a2 del oficial

Alumni venció a Kimberley y quedó segundo en la A2 del Oficial

 Santa Fe afrontará el Argentino Sub 14 A en la provincia de Mendoza.

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Lo último

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Último Momento
Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Ovación
Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

Policiales
B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó Pan Casero, el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"