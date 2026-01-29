Darío Dall Agnola será otra vez entrenador de Central Rincón

El mercado de entrenadores no da respiro en el Promocional y esta vez Central Rincón decidió mover piezas con el arribo de Darío Dall Agnola

El Promocional sigue mostrando actividad, incluso fuera de la cancha. El mercado de entrenadores no da respiro y esta vez las novedades llegan desde la Costa Santafesina, donde Central Rincón decidió mover piezas.

Darío Dall Agnola asumió nuevamente la conducción del plantel superior, iniciando un nuevo ciclo al frente del equipo tras la salida de Daniel Sueldo . Un regreso que apuesta al conocimiento del club y a la búsqueda de continuidad en un torneo siempre exigente.

Con el nuevo cuerpo técnico ya en funciones, el equipo comenzó su pretemporada, que se desarrolla los lunes, miércoles y viernes desde las 20 horas. Los trabajos apuntan a sentar las bases físicas y futbolísticas de una temporada que se anticipa intensa.

En cuanto al armado del plantel, se mantendrá una base del 2025, aunque desde el club confirmaron que habrá varias incorporaciones para reforzar el equipo de cara a los compromisos del año en curso.

Promocional: Giangrazzo vuelve al ruedo en Alianza de Santo Tomé

Después de casi una década, Manuel Giangrazzo regresa a la dirección técnica tentado por el proyecto de Alianza de Santo Tomé.

“Sinceramente necesitaba este regreso, por muchas cosas que sucedieron el último tiempo en mi vida. El básquet, más que nunca, será un cable a tierra. Y muy contento de poder encabezar este proyecto de Alianza que crece día a día”, expreó el experimentado conductor.

Los entrenamientos serán lunes, miércoles y viernes, buscando ser protagonista después de una primera experiencia por demás de fructífera en 2025.