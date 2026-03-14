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La embajada de Estados Unidos en Irak fue alcanzada por ataques con proyectiles

Explosiones y una columna de humo se registraron en el complejo diplomático ubicado en la Zona Verde. Autoridades iraquíes investigan si el impacto fue causado por un misil o un dron.

14 de marzo 2026 · 08:48hs
La embajada de Estados Unidos en Irak fue alcanzada por ataques con proyectiles  

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La embajada de Estados Unidos en Irak fue alcanzada por ataques con proyectiles

 

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada este sábado por un ataque con proyectiles, según informaron fuentes de seguridad iraquíes a la agencia Reuters. El impacto generó una columna de humo que se elevó desde el complejo diplomático, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre posibles daños o víctimas.

Un periodista de la agencia AFP indicó que una nube de humo negro se observó sobre la sede diplomática poco después de que se escucharan explosiones durante la mañana del sábado. De acuerdo con la agencia The Associated Press, un misil impactó en un helipuerto ubicado dentro del recinto de la embajada, según señalaron dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Las autoridades aún investigan el origen exacto del ataque. Dos fuentes de seguridad consultadas por AFP señalaron que el complejo diplomático fue alcanzado, aunque ofrecieron versiones diferentes sobre el tipo de artefacto utilizado: una indicó que se trató de un dron, mientras que otra sostuvo que un proyectil, presuntamente un misil, cayó dentro del predio.

La embajada de Estados Unidos, situada en la Zona Verde —el sector de mayor seguridad de la capital iraquí—, ha sido objetivo recurrente de ataques con cohetes y drones atribuidos a milicias alineadas con Irán.

El viernes, la sede diplomática había renovado su alerta de seguridad de nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y grupos milicianos aliados han realizado ataques previos contra ciudadanos e infraestructuras estadounidenses y que podrían repetirlos.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión en la región. En los últimos días también se registraron otros incidentes vinculados con fuerzas extranjeras desplegadas en Irak.

Entre ellos, el accidente de un avión cisterna estadounidense KC-135 ocurrido el 12 de marzo en el oeste del país, que provocó la muerte de sus seis tripulantes. Según las autoridades estadounidenses, no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado por un ataque hostil, aunque algunas milicias proiraníes afirmaron que la aeronave fue derribada por un misil.

Por otra parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte de un militar francés durante un bombardeo en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un ataque que también dejó varios soldados heridos en una base donde operan fuerzas internacionales contra el terrorismo.

El mandatario identificó al fallecido como el suboficial mayor Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. "Murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil", escribió en la red social X.

Macron calificó el hecho como "inaceptable" y señaló que las tropas francesas desplegadas en Irak participan en operaciones contra el grupo Estado Islámico desde 2015. Además, advirtió que el conflicto regional “no puede justificar ataques contra fuerzas comprometidas en la lucha contra el terrorismo”.

• LEER MÁS: Irak suspendió exportaciones de petróleo mientras Israel intensifica el asedio sobre Beirut y Teherán

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