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Clima en Santa Fe: sábado soleado y calor en aumento con máxima de 30°

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

14 de marzo 2026 · 08:47hs
Clima en Santa Fe: sábado soleado y calor en aumento con máxima de 30°

José Busiemi

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 22° y se espera que la máxima alcance los 30°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables. En el día de la fecha, se observa que se mantiene todavía una configuración de las masas de aire similar a la de los últimos días, con aporte de aire desde el norte y el noreste, lo que permitiría que las condiciones lentamente comiencen a inestabilizarse y que las temperaturas asciendan lenta y gradualmente. Esta situación permitiría que las jornadas comiencen a presentar mayor nubosidad por momentos e incluso no se descarta algunas probabilidad de lluvias débiles y dispersas en la tarde de la jornada de hoy, aunque las mismas se mantienen bajas por el momento.

Domingo con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19° y ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

En tanto para el lunes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas en ascenso: mínima 23° y máxima 39°. Vientos moderados del sector nor/noreste.

Por último el martes será una jornada con cielo nublado a cubierto y con condiciones inestables con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 25° y descenso de las máximas, 30°. Vientos moderados del sector nor/noreste, rotando a moderados del sector sur, con ráfagas.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

sábado Santa Fe calor
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