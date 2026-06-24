El Ruca Che de Neuquén será sede del cruce de Copa Davis entre Argentina y Turquia

La Copa Davis desembarcará por primera vez en la historia en Neuquén para el duelo entre Argentina y Turquía en el estadio Ruca Che

La Copa Davis desembarcará por primera vez en la historia en Neuquén . La ciudad patagónica será sede de la serie entre Argentina y Turquía por los Playoffs del Grupo Mundial I, programada para disputarse entre el 18 y el 20 de septiembre en el estadio Ruca Che, uno de los recintos deportivos más importantes de la región.

La confirmación representa un un acontecimiento histórico tanto para el tenis argentino como para la provincia de Neuquén, que por primera vez albergará una serie oficial de la competencia más importante por equipos del tenis mundial. La elección del Ruca Che se produjo tras varias semanas de negociaciones entre las autoridades provinciales, la Asociación Argentina de Tenis y los organizadores del certamen.

La serie tendrá una importancia especial para el conjunto capitaneado por Javier Frana, ya que una victoria le permitirá mantenerse en la pelea por regresar a los Qualifiers de la Copa Davis en 2027. En caso de una derrota, Argentina deberá permanecer una temporada más en esta instancia antes de volver a intentar el ascenso.

¡HISTÓRICO!



La serie más austral de nuestra historia, en busca de la victoria N°100 en #CopaDavis



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Figueroa y Gaido celebraron la llegada de la Davis

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el impacto que tendrá la llegada de la Copa Davis para la provincia y aseguró que el objetivo fue concretar el evento sin afectar las cuentas públicas. Según explicó, las gestiones se orientaron a conseguir financiamiento privado para que la organización no implicara erogaciones del Estado provincial. “Estamos negociando para que salga cero para Neuquén”, había señalado días atrás al referirse a las tratativas que finalmente culminaron con la confirmación de la sede.

El mandatario resaltó que la realización del torneo traerá beneficios directos e indirectos para la economía local: turismo, actividad comercial y promoción internacional. Además, subrayó la importancia de aprovechar el evento para dejar infraestructura y mejorar la capacidad logística de la provincia, sin comprometer la sustentabilidad fiscal de la administración.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, remarcó que la designación posiciona a la capital provincial como un destino capaz de recibir eventos deportivos de nivel internacional. Para Gaido, la llegada de la Copa Davis constituye un motivo de orgullo para toda la comunidad y una oportunidad para mostrar la infraestructura y la capacidad organizativa de la ciudad.

Ambos funcionarios coincidieron en que, además del impacto inmediato por la llegada de público y medios, el torneo puede servir como trampolín para futuras inversiones y actividades deportivas en la región. La coordinación entre la provincia y el municipio será clave para maximizar los beneficios y garantizar que el evento deje un legado positivo para los habitantes de Neuquén.

Un escenario inédito para el tenis argentino

La Copa Davis tiene una larga tradición en la Argentina, con sedes históricas como el Buenos Aires Lawn Tennis Club, el Parque Roca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Rosario. Sin embargo, nunca antes una serie oficial había llegado a Neuquén.

La elección del Ruca Che responde a su capacidad para albergar grandes eventos deportivos y culturales. Además, la provincia viene consolidándose como sede de competencias nacionales e internacionales en distintas disciplinas, lo que terminó inclinando la balanza a su favor.

Con la expectativa de contar con varias de las mejores raquetas argentinas del circuito ATP, la serie frente a Turquía promete convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año para la Patagonia. Miles de aficionados podrán ver por primera vez en la región al equipo argentino de Copa Davis, campeón del certamen en 2016 y uno de los seleccionados con mayor tradición dentro del tenis mundial.