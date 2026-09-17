Los Juegos Suramericanos 2026 continuarán este jueves 17 de septiembre con una nueva jornada cargada de competencias en las tres ciudades sede. Desde la mañana y hasta la noche, Rosario, Santa Fe y Rafaela serán escenario de disciplinas individuales y de equipo, con la participación de atletas de los 15 países que forman parte de esta edición. En las subsedes de Recreo y Paraná habrá competencias de tiro deportivo y softbol, respectivamente.
Juegos Suramericanos: la agenda actividades para este jueves 17 de septiembre
Esgrima, vóley de playa, levantamiento de pesas, pentatlón, golf y fútbol serán algunas de las disciplinas que tendrán actividad en Rosario. En Santa Fe habrá competencias de vela, remo, bochas y balonmano, mientras que Rafaela concentrará las pruebas de BMX Race y boxeo.
Por Ovación
Actividad en la ciudad de Santa Fe y Recreo en los Suramericanos
La Laguna Setúbal concentrará dos disciplinas desde temprano. A partir de las 9:00 se desarrollarán las competencias de remo convencional, con regatas previstas cada 20 minutos hasta las 10:40 y premiación a las 11:00. En el mismo escenario, la vela tendrá actividad desde las 9:30.
La jornada también tendrá bochas en la Estación Belgrano, con bloques de competencia entre las 8:30 y las 12:00 y premiación prevista para las 13:00.
El tiro deportivo comenzará a las 9:00 en el Centro Internacional de Tiro, con la clasificación de 10 metros rifle de aire femenino. La final está programada para las 11:15.
Por la tarde será el turno de los deportes de equipo. El balonmano femenino tendrá tres encuentros en Invencible Santa Fe: Perú-Paraguay a las 14:30, Colombia-Uruguay a las 17:00 y Chile-Argentina a las 19:30.
En Paraná, el sóftbol femenino tendrá una extensa jornada en el Estadio Mundialista de Sóftbol. Bolivia y Brasil jugarán a las 13:30, Colombia y Venezuela a las 15:30, Venezuela y Perú a las 18:00 y Perú y Argentina a las 20:30.
Rosario
La actividad del pentatlón tendrá sus relevos en el Estadio Municipal Jorge Newbery. El femenino está previsto entre las 11:40 y las 12:45, mientras que el masculino será de 16:40 a 17:40, aproximadamente.
Desde las 9, el golf tendrá actividad en el Rosario Golf Club, con competencias hasta las 15:45. A las 10 comenzarán la esgrima, en el Club Provincial; el levantamiento de pesas, en el Gimnasio 5 del mismo club, con actividad hasta las 17 aproximadamente; y el vóley de playa, que tendrá jornada de 10 a 18 en Rural Picadero.
También habrá una jornada con presencia argentina en los deportes de equipo. A las 10:00, Paraguay y Argentina se enfrentarán por el torneo de fútbol masculino en el Club Atlético Newell's Old Boys, mientras que a las 15:00 jugarán Uruguay y Venezuela.
En el vóleibol indoor femenino, Colombia y Paraguay se medirán a las 10:00 y Argentina enfrentará a Venezuela a las 15:00, en el Estadio Cubierto Claudio Newell's Old Boys.
Rafaela
Rafaela tendrá una mañana dedicada al BMX Race en la pista de la ciudad. Las primeras mangas comenzarán a las 10, con las pruebas femeninas y masculinas alternándose hasta las 11:05. La final masculina está prevista para las 11:40 y la premiación será a las 12.
Por la tarde, desde las 15, continuará la acción con boxeo, con actividad programada en el Ring A.
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