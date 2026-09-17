Juegos Suramericanos: la agenda actividades para este jueves 17 de septiembre

Esgrima, vóley de playa, levantamiento de pesas, pentatlón, golf y fútbol serán algunas de las disciplinas que tendrán actividad en Rosario. En Santa Fe habrá competencias de vela, remo, bochas y balonmano, mientras que Rafaela concentrará las pruebas de BMX Race y boxeo.

En la laguna Setúbal de Santa Fe continuarán las competencias finales de remo.

Los Juegos Suramericanos 2026 continuarán este jueves 17 de septiembre con una nueva jornada cargada de competencias en las tres ciudades sede. Desde la mañana y hasta la noche, Rosario, Santa Fe y Rafaela serán escenario de disciplinas individuales y de equipo, con la participación de atletas de los 15 países que forman parte de esta edición. En las subsedes de Recreo y Paraná habrá competencias de tiro deportivo y softbol, respectivamente.

La Laguna Setúbal concentrará dos disciplinas desde temprano. A partir de las 9:00 se desarrollarán las competencias de remo convencional, con regatas previstas cada 20 minutos hasta las 10:40 y premiación a las 11:00. En el mismo escenario, la vela tendrá actividad desde las 9:30.

La jornada también tendrá bochas en la Estación Belgrano, con bloques de competencia entre las 8:30 y las 12:00 y premiación prevista para las 13:00.

En el Centro Internacional de Tiro de Recreo habrá actividad para las mujeres.

El tiro deportivo comenzará a las 9:00 en el Centro Internacional de Tiro, con la clasificación de 10 metros rifle de aire femenino. La final está programada para las 11:15.

Por la tarde será el turno de los deportes de equipo. El balonmano femenino tendrá tres encuentros en Invencible Santa Fe: Perú-Paraguay a las 14:30, Colombia-Uruguay a las 17:00 y Chile-Argentina a las 19:30.

En Paraná, el sóftbol femenino tendrá una extensa jornada en el Estadio Mundialista de Sóftbol. Bolivia y Brasil jugarán a las 13:30, Colombia y Venezuela a las 15:30, Venezuela y Perú a las 18:00 y Perú y Argentina a las 20:30.

Rosario

La actividad del pentatlón tendrá sus relevos en el Estadio Municipal Jorge Newbery. El femenino está previsto entre las 11:40 y las 12:45, mientras que el masculino será de 16:40 a 17:40, aproximadamente.

Desde las 9, el golf tendrá actividad en el Rosario Golf Club, con competencias hasta las 15:45. A las 10 comenzarán la esgrima, en el Club Provincial; el levantamiento de pesas, en el Gimnasio 5 del mismo club, con actividad hasta las 17 aproximadamente; y el vóley de playa, que tendrá jornada de 10 a 18 en Rural Picadero.

El boxeo será nuevamente protagonista en el Invencible de Rafaela.

También habrá una jornada con presencia argentina en los deportes de equipo. A las 10:00, Paraguay y Argentina se enfrentarán por el torneo de fútbol masculino en el Club Atlético Newell's Old Boys, mientras que a las 15:00 jugarán Uruguay y Venezuela.

En el vóleibol indoor femenino, Colombia y Paraguay se medirán a las 10:00 y Argentina enfrentará a Venezuela a las 15:00, en el Estadio Cubierto Claudio Newell's Old Boys.

Rafaela

Rafaela tendrá una mañana dedicada al BMX Race en la pista de la ciudad. Las primeras mangas comenzarán a las 10, con las pruebas femeninas y masculinas alternándose hasta las 11:05. La final masculina está prevista para las 11:40 y la premiación será a las 12.

Por la tarde, desde las 15, continuará la acción con boxeo, con actividad programada en el Ring A.

Para ingresar a los Juegos Suramericanos y a los Fan Fest es necesario contar con el QR gratuito, que puede obtenerse a través del sitio oficial.