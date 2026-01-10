Debut perfecto para Los Pumas 7's en Mar del Plata

El seleccionado argentino Los Pumas 7's tuvo un buen comienzo en la jornada inicial del Súper Seven de Mar del Plata. Uruguay también ganó sus dos partidos. Newbery, el local, el otro invicto

Los Pumas tuvieron un buen comienzo en el Súper Seven de Mar del Plata.

Los Pumas 7's mostraron su jerarquía en el primer día de competencia de l Súper Seven Mar del Plata 2026 que culminará en el predio deportivo de Newbery Athletic . El seleccionado argentino ganó los dos partidos y, como se preveía, estará en las semifinales de la Copa de Oro.

Uruguay también consiguió dos triunfos en la Zona B, en la que el local también terminó la invicto.

Los Pumas 7's marcan diferencias en Mar del Plata

El seleccionado nacional hizo su debut este viernes en el Súper Seven de Mar del Plata, el tradicional certamen que se disputa cada año en el Club Newbery Athletic de la ciudad balnearia. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora tuvieron una gran primera jornada, no recibieron tantos en contra y se impusieron con claridad en sus dos primeros compromisos de la Fase de Grupos: 59-0 ante CURDA y 38-0 frente al seleccionado local de Mar del Plata.

Argentina 7 inició su participación con una contundente victoria por 59 a 0 frente al combinado paraguayo del Club Universitario de Rugby de Asunción (CURDA). El equipo argentino, que aprovechó el encuentro para darle rodaje a varios de los nuevos integrantes del plantel, dominó el juego de principio a fin, mostrando solidez defensiva e imponiendo un alto ritmo en ataque. Esa efectividad le permitió al conjunto albiceleste apoyar nueve tries y convertir siete veces, sin conceder puntos.

rugby los pumas 7s seven mar del plata 2 Los Pumas 7's derrotó a Mar del Plata y Curda de Paraguay.

Para este encuentro, Argentina 7 formó con Santino Zangara, Valentín Maldonado, Gregorio Pérez Pardo, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc como titulares; mientras que Martiniano Arrieta, Santiago Vera Feld, Eliseo Morales, Luciano González y Marcos Moneta estuvieron en el banco de suplentes.

Los tries fueron anotados por Gregorio Pérez Pardo (por triplicado), Pedro De Haro (por duplicado), Santiago Mare, Eliseo Morales, Martiniano Arrieta y Marcos Moneta; en tanto el propio Pedro De Haro aportó cuatro conversiones, Eliseo Morales sumó dos y Luciano González una.

En su segundo compromiso de la jornada, ante el seleccionado de Mar del Plata, el conjunto argentino mantuvo el mismo nivel de firmeza y contundencia y volvió a imponerse con autoridad por 38 a 0. Desde el inicio, Argentina 7 marcó diferencias con un inspirado Marcos Moneta, quien al primer minuto generó una notable jugada individual desde campo propio para abrir el marcador. La contundencia de Graziano y la gran media distancia de De Haro contribuyeron para los 6 tries y 4 conversiones del seleccionado.

En este encuentro, el seleccionado argentino salió a la cancha con Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Pedro De Haro, Santiago Mare (capitán), Luciano González y Marcos Moneta como titulares, y tuvo como relevos a Santiago Vera Feld, Joaquín Dragotto, Eliseo Morales, Juan Patricio Batac y Sebastián Dubuc. Los tries fueron convertidos por Matteo Graziano (por duplicado), Marcos Moneta, Martiniano Arrieta, Pedro De Haro y Sebastián Dubuc; mientras que Pedro De Haro sumó tres conversiones y Marcos Moneta una.

Argentina 7 volverá a presentarse este sábado 10 de enero cuando enfrente a Brasil en el cierre de la Fase de Grupos, desde las 17:10 horas, en el Club Newbery Athletic de Mar del Plata.

Resultados del viernes:

Zona A: Los Pumas 59 – Curda 0, Mar del Plata 34 – Brasil 0, Brasil 24 – Curda 17 y Los Pumas 38 – Mar del Plata 0.

Zona B: Uruguay 10 – Nordeste 7, Choiques 12 – Newbery 12, Uruguay 28 – Choiques 10 y Newbery 26 – Nordeste 14.

Programa del sábado: 17.10, Argentina – Brasil; 17.30, Curda – Mar del Plata; 17.50, Choiques – Nordeste; 18.10, Uruguay – Newbery; 19, 3°A – 4° B; 19.20, 3° B – 4° A; 19.40, 1° A – 2° B; 20, 1° B – 2° A; 20.50, Partido por 7° Pusto; 21.10, Final Copa Plata; 23.30, Partido por 3° puesto; 21.50, Final Copa de Oro.