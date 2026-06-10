En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

En el anterior mercado de pases, Colón lo fue a buscar, pero Franco García se sumó a Newell's. Ahora rescindió el vínculo con la Lepra y está en el radar del Sabalero

Franco García vuelve a estar en el radar de Colón.

Uno de los nombres por el que Colón había realizado gestiones concretas en el anterior mercado de pases, era el del extremo derecho Franco García.

El atacante de 29 años que se desempeñaba en San Martín de Tucumán era pretendido por el Sabalero. Sin embargo y pese a que las negociaciones estaban avanzadas, el jugador se terminó convirtiendo en refuerzo de Newell's.

Pero en el primer semestre del 2026, el rendimiento de García no fue el esperado y teniendo en cuenta que había jugado poco, de común acuerdo se decidió la rescisión de contrato.

El futbolista llegó con el pase en su poder, luego de desvincularse del Santo tucumano. Y ahora que está libre, Colón vuelve a tenerlo en el radar y se dice que ya habría iniciado conversaciones para intentar sumarlo al plantel.

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A diferencia de lo sucedio en enero, ahora Colón tiene que negociar directamente con el jugador. Y eso se trata de una ventaja a la hora en encarar las negociaciones.

Con la camiseta de Newell's, García apenas jugó ocho partidos y anotó un gol, en el triunfo ante Central Córdoba, sumando apenas 220' en cancha.

Mientras que en 2025, García disputó 30 encuentros con la camiseta de San Martín de Tucumán, convirtiendo cinco goles y brindando una asistencia.