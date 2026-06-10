Unión avanzó y mucho para sellar la continuidad de Leonardo Madelón

En las últimas horas, la dirigencia de Unión aceleró para asegurarse la continuidad como técnico de Leonardo Madelón

En estas últimas semanas, hubo negociaciones que generaron idas y vueltas en torno a la continuidad de Leonardo Madelón.

Luego del último partido de Unión ante Independiente por Copa Argentina que se jugó el 22 de mayo, Madelón puso en duda su permanencia como entrenador del Tate.

Lo cierto es que persistían las diferencias económicas entre las partes, además de otras cuestiones deportivas en las que debían ponerse de acuerdo.

Por ello, las gestiones fueron avanzando y retrocediendo, pero en las últimas horas, la información da cuenta de que la dirigencia de Unión habría avanzado para quedar a un paso del acuerdo con Madelón.

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El plantel está citado para volver a los entrenamientos el lunes 15 por la tarde en Casa Unión. Aunque Madelón estaría llegando al país el martes 16 dado que se encuentra en el exterior.

En consecuencia, es muy factible que los primeros días de entrenamientos, conduzcan la práctica, Carlos Ruiz y Nicolás Vazzoler, ayudantes de campo de Madelón.

Luego llegará la hora de la conformación del plantel, dado que se irán jugadores y llegarán otros. Pero lo principal que quería asegurar la dirigencia, era mantener a Madelón como entrenador.