Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión avanzó y mucho para sellar la continuidad de Leonardo Madelón

En las últimas horas, la dirigencia de Unión aceleró para asegurarse la continuidad como técnico de Leonardo Madelón

Ovación

Por Ovación

10 de junio 2026 · 12:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Unión quedó muy cerca de asegurarse la continuidad de Leonardo Madelón.

Unión quedó muy cerca de asegurarse la continuidad de Leonardo Madelón.

En estas últimas semanas, hubo negociaciones que generaron idas y vueltas en torno a la continuidad de Leonardo Madelón.

Unión está muy cerca de asegurar la continuidad de Madelón

Luego del último partido de Unión ante Independiente por Copa Argentina que se jugó el 22 de mayo, Madelón puso en duda su permanencia como entrenador del Tate.

Lo cierto es que persistían las diferencias económicas entre las partes, además de otras cuestiones deportivas en las que debían ponerse de acuerdo.

Por ello, las gestiones fueron avanzando y retrocediendo, pero en las últimas horas, la información da cuenta de que la dirigencia de Unión habría avanzado para quedar a un paso del acuerdo con Madelón.

LEER MÁS: Se despide un histórico: Unión llegó a un acuerdo con Claudio Corvalán

El plantel está citado para volver a los entrenamientos el lunes 15 por la tarde en Casa Unión. Aunque Madelón estaría llegando al país el martes 16 dado que se encuentra en el exterior.

En consecuencia, es muy factible que los primeros días de entrenamientos, conduzcan la práctica, Carlos Ruiz y Nicolás Vazzoler, ayudantes de campo de Madelón.

Luego llegará la hora de la conformación del plantel, dado que se irán jugadores y llegarán otros. Pero lo principal que quería asegurar la dirigencia, era mantener a Madelón como entrenador.

Unión Leonardo Madelón técnico
Noticias relacionadas
Prensa Unión

Unión ya piensa en un plan B: los nombres que aparecen si no sigue Madelón

trionfini destaco el respaldo de madelon: la relacion con primera es la ideal

Trionfini destacó el respaldo de Madelón: "La relación con Primera es la ideal"

union, con una postura fijada ante el avance de independiente por maizon rodriguez

Unión, con una postura fijada ante el avance de Independiente por Maizon Rodríguez

la reserva de union gano, sigue sonando y llegara con chances a la ultima fecha

La Reserva de Unión ganó, sigue soñando y llegará con chances a la última fecha

Lo último

El Gobierno y las universidades acordaron una mejora salarial y más fondos, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento

El Gobierno y las universidades acordaron una mejora salarial y más fondos, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento

Vender más y ganar menos: solo uno de cada tres comercios santafesinos creció de verdad en mayo

Vender más y ganar menos: solo uno de cada tres comercios santafesinos creció de verdad en mayo

En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

Último Momento
El Gobierno y las universidades acordaron una mejora salarial y más fondos, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento

El Gobierno y las universidades acordaron una mejora salarial y más fondos, pero sigue la disputa judicial por el financiamiento

Vender más y ganar menos: solo uno de cada tres comercios santafesinos creció de verdad en mayo

Vender más y ganar menos: solo uno de cada tres comercios santafesinos creció de verdad en mayo

En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

En Colón vuelve a sonar el nombre del extremo Franco García

Es oficial un aumento escalonado para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios entre abril y julio

Es oficial un aumento escalonado para empleadas domésticas: cómo quedan los salarios entre abril y julio

Detuvieron a un dirigente peronista en el Puerto de Santa Fe: le secuestraron cocaína y un arma en el marco de una causa por violencia de género

Detuvieron a un dirigente peronista en el Puerto de Santa Fe: le secuestraron cocaína y un arma en el marco de una causa por violencia de género

Ovación
El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

El Club Atlético Colón será escenario de una gran velada boxística

Messi: Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo

Messi: "Que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo"

Scaloni y el reemplazo de Balerdi: Me voy a tomar uno o dos días más para anunciarlo

Scaloni y el reemplazo de Balerdi: "Me voy a tomar uno o dos días más para anunciarlo"

Nico Paz llevó tranquilidad antes del Mundial: Vi muchas mentiras, ya estoy recuperado

Nico Paz llevó tranquilidad antes del Mundial: "Vi muchas mentiras, ya estoy recuperado"

¡Nos volvimos a ilusionar! La Selección goleó a Islandia en su último amistoso previo al Mundial

¡Nos volvimos a ilusionar! La Selección goleó a Islandia en su último amistoso previo al Mundial

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco