Construir en el Gran Santa Fe es cada vez más caro: el metro cuadrado superó el millón de pesos

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe aumentó 1,7% en agosto y acumuló una suba del 26,2% en los últimos 12 meses. El metro cuadrado de una vivienda tipo llegó a $1.014.002,26, según el IPEC.

El costo de la construcción en el Gran Santa Fe volvió a aumentar en agosto de 2026 y el valor del metro cuadrado de construcción superó por primera vez el millón de pesos, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) .

El relevamiento correspondiente a agosto mostró una suba mensual del 1,7% en el Gran Santa Fe , mientras que en el mismo período el incremento registrado en el Gran Rosario fue del 1,6%.

#Construcción En agosto, el Costo de la construcción registró en el Gran Santa Fe una variación del 1,7%, mientras que, en el Gran Rosario, el resultado fue de 1,6%. Informe https://t.co/4nSFK5RE4l pic.twitter.com/pDIUwpV5TB

De esta manera, el costo de construir en el Gran Santa Fe acumuló un aumento del 18,2% desde diciembre de 2025 y del 26,2% respecto de agosto de 2025.

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Cuánto cuesta construir una vivienda en el Gran Santa Fe

Uno de los datos más relevantes del informe es la evolución del costo del metro cuadrado. Para agosto de 2026, el IPEC calculó un valor de $1.014.002,26 por metro cuadrado para el aglomerado Gran Santa Fe.

El valor representa una nueva marca en la serie relevada por el organismo provincial. En julio había sido de $997.127,76, por lo que en apenas un mes se produjo un incremento de $16.874,50 por metro cuadrado. Para dimensionar la evolución, en agosto de 2025 el metro cuadrado costaba $803.310,48 en el Gran Santa Fe. Un año después, el valor llegó a superar el millón de pesos.

El indicador toma como referencia una vivienda tipo de 69,50 metros cuadrados, compuesta por 65,64 m² cubiertos y 3,86 m² semicubiertos.

Qué componentes explican la suba

El incremento mensual del 1,7% en el Gran Santa Fe estuvo explicado por los tres grandes capítulos que componen el indicador. Los materiales aumentaron 1,8%, la mano de obra registró una suba del 1,9% y los gastos generales avanzaron 0,6% durante agosto.

En la comparación interanual, los materiales acumularon un incremento del 26,3%, mientras que la mano de obra aumentó 22,8% y los gastos generales tuvieron una variación mucho mayor, del 39,9%.

Dentro de los materiales relevados en el Gran Santa Fe, algunos de los mayores aumentos de agosto se observaron en la grifería, con 7,9%; los revoques finos, 5,7%; los artefactos y accesorios sanitarios, 4,4%; los cementos, 4,2%; y distintos insumos para instalaciones de gas, ladrillos y pinturas.

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Los insumos que más aumentaron en Santa Fe

El informe también permite observar la evolución de algunos materiales puntuales durante agosto. En el Gran Santa Fe, el cemento portland en bolsa de 50 kilos alcanzó un precio medio de $17.183,33, con una suba mensual del 4,3%. El cemento de albañilería, en tanto, llegó a $12.657,12, un 3,9% más que en julio.

Los ladrillos cerámicos portantes tuvieron un precio medio de $1.121,36 por unidad, con un aumento del 4% mensual, mientras que los ladrillos comunes llegaron a $287.801,07 por mil unidades, un 3,5% más que el mes anterior.

También subieron los revoques finos: el producto para exterior alcanzó los $13.089,23 por bolsa de 25 kilos, con un incremento mensual del 5,1%, mientras que el revoque fino interior llegó a $12.277,21 y aumentó 4,4%.

Qué pasó con la mano de obra

La mano de obra fue uno de los componentes que más incidió en la variación mensual del costo de construcción en el Gran Santa Fe. Según explicó el IPEC, el capítulo incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) correspondiente a las categorías laborales contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. Para agosto se estableció un aumento del 1,9% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2026.

Los rubros de obra que más aumentaron

Al analizar los distintos ítems de obra, en el Gran Santa Fe se destacaron en agosto los incrementos en mamposterías (2,8%), trabajos varios (2,8%), capas aisladoras (2,5%), revoques (2,4%), instalaciones sanitarias (2,4%) y estructuras (2,3%).

En la comparación con agosto de 2025, algunos de estos rubros presentan incrementos todavía mayores. Los trabajos preliminares acumularon una suba interanual del 37,3%, mientras que los rubros varios aumentaron 32,4%, las capas aisladoras 30,1% y las instalaciones sanitarias 29%.