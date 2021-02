Defensores de Alto Verde apunta a lo más alto

"Nosotros acá venimos haciendo una buena pretemporada, intentamos trabajar profesionalmente, por suerte pudimos jugar mucho tiempo en varios lugares, y por eso tenemos muchos contactos que nos permiten jugar mucho. Nos hemo preparado para esto, es lo que le buscamos transmitir a los chicos, invitándolos a cumplir con el compromiso, no los obligamos porque esto es amateur" comenzó explicando José Carlos Zeballos a UNO Santa Fe.

Defensores2.jpg El plantel de Defensores de Alto Verde lleva adelante la pretemporada con vistas a su participación en el ascenso liguista. UNO Santa Fe

El director técnico de Defensores de Alto Verde comentó que "contamos con casi 80 jugadores, lo cual es muy bueno, y ojalá se vean los resultados con todo lo que hacemos. Nosotros el año pasado paramos lo que se tuvo que parar, en agosto nos empezamos a mover, a hacer unos picaditos, veníamos dos o tres días a la semana, y este año arrancamos la segunda semana de enero, con todo, y nos estamos preparando muy bien".

Agregó el entrenador que "entrenamos todos los días, y hacemos amistosos los viernes o los sábados, pero como te decía es una forma profesional como lo hacemos. Tratamos de inculcarle a los chicos esa manera de trabajar y esperamos que los jugadores lo asimilen, y que se cuiden como nosotros se los pedimos. La vuelta a los entrenamientos tengo que decirte que acá no se paró nunca, en Alto Verde, tiene campito por todos lados, y los protocolos y todo eso acá no se sintió mucho que digamos. Ellos acá juegan en diferentes lados, no nos afectó mucho".

El exjugador de Unión de Santa Fe sostuvo que "acá los chicos no pararon nunca, son chicos que les gusta mucho el fútbol, poca computadora, poco teléfono, poca tecnología, entonces están siempre predispuestos para trabajar de la manera que nosotros se lo inculcamos. Falta poco para comenzar a jugar el torneo, es algo que no sabíamos cuando iba a suceder, por eso vos observarás un buen número de jugadores en las prácticas".

Zeballos manifestó que "el tener una fecha cierta es importante, pero la ansiedad que tenemos es terrible. Nos carcome la cabeza la ansiedad, a todos nos pasará lo mismo, porque un año casi sin jugar es mucho. Son chicos jóvenes, con un plantel joven, y nosotros buscamos tranquilizarlos. Nosotros tratamos de bajarle la ansiedad que tienen, pero bueno, por dentro seguramente va la procesión".

Defensores3.jpg El conjunto costero entrena todos los días en su propia cancha, y los fines de semana afrontar cotejos amistosos. UNO Santa Fe

Testimonios desde el distrito costero

El director técnico se refirió a qué diferencias hay con el plantel que hizo la pretemporada en 2020 y sostuvo que "te diría que mantuvimos el plantel, incluso se han sumado varios chicos, tenemos entre primera y reserva más de 40 jugadores. Este es un barrio muy populoso y muy futbolero, y sabiendo que nosotros trabajamos tan bien, los chicos vienen y les abrimos las puertas a todos. Los que se han ido, lo han hecho por su propia voluntad, nunca echamos a nadie, ni siquiera cerca de eso, también se siguen sumando más jugadores, ahora ya es complicado que siga viniendo gente porque están preparados para la alta competencia, y estamos bien con esos 40 jugadores".

Acerca de cómo está institucionalmente Defensores de Alto Verde, Zeballos explicó que "nos estamos acomodando, es un tema difícil, porque acá se quedó todo parado, hace bastante que la comisión no está conformada, pero el año pasado ya comenzó a trabajar gente nueva, dirigentes nuevos, y están en busca de regularizar todo el tema papelerío, y todo ese tipo de cosas. Igualmente trabajar en un club, con el cierre que hubo el año pasado es complicado, pero se trata de hacer los mayores esfuerzos para no tener inconvenientes, y seguir siendo la referencia de este distrito de Alto Verde".

Defensores4.jpg Zeballos, exjugador de Unión, tiene como uno de sus colaboradores a Jorge Ochito Pérez, un gran referente de Liga Santafesina. UNO Santa Fe

Por su parte, Jorge Ochito Pérez, preparador físico de Defensores de Alto Verde contó que "la verdad es que cuando arrancamos con José, yo le decía que nos encontramos sorprendidos por la parte técnica que tiene cada uno de los chicos. En base a eso se puede trabajar en un montón de cosas, como el tema de la disciplina, que es algo que los pibes jóvenes deben tener para sacarle rédito a esa capacidad técnica que ellos tienen".

El exjugador de Sportivo Guadalupe, entre otras instituciones, explicó que el objetivo "es siempre apuntar a lo más alto, pero en realidad siempre es hacerlos jugar bien al fútbol, ya que es lo principal, porque los resultados se van a dar dependiendo de cómo enseñamos, o lo que le podemos transmitir de toda la experiencia que tenemos en la Liga Santafesina. El parate del año pasado lo que más genera es la ansiedad, la espera, el no saber qué va a pasar y por eso uno les dice a los chicos que aprovechen a jugar y entrenar, porque nadie sabe que puede llegar a pasar".