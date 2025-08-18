Uno Santa Fe | Ovación | Selección Argentina

¿Por qué Enzo Fernández no fue citado en la Selección Argentina?

Se publicó la prelista de convocados de la Selección Argentina para los próximos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas y no está Enzo Fernández

18 de agosto 2025 · 18:19hs
¿Por qué Enzo Fernández no fue citado en la Selección Argentina?

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó la prelista de convocados de la Selección Argentina para los próximos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Entre las sorpresas aparecieron nombres como Julio Soler (Bournemouth), Alan Varela (Porto), Claudio Echeverri (Manchester City) y José Manuel López (Palmeiras), quien tendrá su primera oportunidad en la Albiceleste. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de Enzo Fernández, pieza clave en los últimos años y referente del mediocampo argentino.

¿Por qué no está citado en la Selección Argentina el volante Enzo Fernández?

La razón de la baja del jugador del Chelsea radica en la sanción que recibió tras su expulsión en el empate frente a Colombia en el Monumental. A los 18 minutos del complemento de aquel partido, Fernández vio la roja directa por un planchazo contra Kevin Castaño, una acción imprudente que le valió dos fechas de suspensión por parte de la Conmebol.

De esta manera, Lionel Scaloni se vio obligado a buscar alternativas para reforzar esa zona de la cancha, y la elección recayó en Alan Varela, de gran presente en Portugal con el Porto.

La decisión del cuerpo técnico también responde a la necesidad de renovar opciones en el mediocampo. Varela se suma a una lista donde ya están nombres como Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Exequiel Palacios, mientras que Enzo Barrenechea, que había sido convocado en la última doble fecha, quedó marginado.

A esto se agrega la ausencia de Nicolás Domínguez, quien se recupera de una lesión en los meniscos, lo que obligó a Scaloni a rearmar su plantel en un sector clave del campo.

La baja de Enzo Fernández, sin dudas, representa un golpe importante para la Selección, que pierde a uno de sus futbolistas más talentosos y regulares de los últimos años.

Aun así, la oportunidad se abre para nuevas caras en la Albiceleste, en un camino que no solo apunta a resolver los próximos duelos frente a Venezuela y Ecuador, sino también a construir un plantel competitivo pensando en la Copa del Mundo 2026.

Selección Argentina Enzo Fernández Porto
Noticias relacionadas
las razones por las que se cayeron los amistosos entre argentina y mexico

Las razones por las que se cayeron los amistosos entre Argentina y México

se cayeron los duelos ante mexico y la seleccion argentina busca rival para la gira por ee.uu.

Se cayeron los duelos ante México y la Selección argentina busca rival para la gira por EE.UU.

nicolas paz: mi sueno es jugar el mundial con argentina

Nicolás Paz: "Mi sueño es jugar el Mundial con Argentina"

otro jugador de union, citado a la seleccion argentina sub 16

Otro jugador de Unión, citado a la Selección Argentina Sub 16

Lo último

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Último Momento
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión

Llega la tormenta de Santa Rosa y la cantidad de basura en desagües "tiene que llamar a los santafesinos a la reflexión"

Colectivos: Poletti confirmó que el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema

Colectivos: Poletti confirmó que "el municipio destinó este mes $150 millones para mantener el sistema"

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

¿La despedida? Messi podría disputar su último partido oficial en Argentina ante Venezuela

Ovación
Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: Uno siempre está atento

Carlos Mayor, sobre la chance de dirigir a Colón: "Uno siempre está atento"

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Unión, pendiente de la venta de entradas para el cruce de Copa Argentina ante River

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Los hinchas de Colón dieron su veredicto sobre si Godano debe terminar su mandato

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Defensores de Belgrano goleó a CADU y le dio un respiro a Colón

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Colón marcha sin rumbo y se desmorona siendo uno de los más goleados del torneo

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: Lo que sigue intacta es la pasión

Axel tocará en Paraná y habló con UNO: "Lo que sigue intacta es la pasión"