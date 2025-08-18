Uno Santa Fe | Colón | Colón

De mandíbula floja: Colón no pudo revertir ningún resultado en la temporada

Otro de los datos lapidarios de este Colón en ruidas es que nunca dio vuelta un resultado en esta Primera Nacional. Cuando empezó casi siempre fue noqueado

18 de agosto 2025 · 15:33hs
La campaña de Colón en la Primera Nacional está marcada por números que reflejan con crudeza su presente. Uno de los más preocupantes es que nunca tuvo reacción para dar vuelta un resultado adverso en el Grupo B. Cada vez que empezó perdiendo, terminó con las manos vacías.

La excepción fue el empate 1-1 ante Gimnasia de Mendoza, como visitante, donde al menos logró rescatar un punto. Pero más allá de ese mínimo atisbo de levantarse, el resto de las veces la historia fue la misma: cuando Colón recibió el primer golpe fue noqueado.

Colón, con mandíbula de cristal

Este déficit explica gran parte de la ruina futbolística. En una categoría larga y exigente, donde la capacidad de sobreponerse a la adversidad suele marcar la diferencia, Colón siempre quedó a contramano. Es uno de los equipos que más perdió en su zona y acumuló rachas negativas que sepultaron, mucho antes de lo imaginado, el sueño de llegar al Reducido.

No hay caso para este Colón, que cada vez que recibió el primer golpe casi siempre fue noqueado.

No hay caso para este Colón, que cada vez que recibió el primer golpe casi siempre fue noqueado.

Lo que comenzó como un proyecto con aspiraciones de regreso a la Liga Profesional, hoy se transformó en una pelea inesperada y angustiante. Con el objetivo del ascenso enterrado, la prioridad ahora pasa por sostener la categoría y evitar un golpe todavía más duro para la institución.

Impensado al inicio del año, pero real en el presente: Colón no solo se quedó sin reacción en la cancha, sino que también perdió la brújula en el campeonato.

