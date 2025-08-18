Uno Santa Fe | Santa Fe | investigadores

Investigadores santafesinos del Conicet denunciaron la "destrucción" del sistema científico nacional

La crisis del Conicet llevó a un grupo de investigadores locales a emitir una carta abierta. Denuncian el "desfinanciamiento" del sector y "la fuga de cerebros"

18 de agosto 2025 · 18:56hs
“Catástrofe” y “desmantelamiento”. la dura carta abierta de investigadores del Conicet Santa Fe

En una carta abierta de profunda preocupación, un grupo de Investigadores Superiores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Santa Fe, alzó la voz para denunciar el "proceso de destrucción" que, según ellos, está sufriendo el sistema científico y tecnológico del país.

La misiva, dirigida a la opinión pública, advierte sobre un futuro sombrío si no se revierte la actual política de "desfinanciamiento y desmantelamiento" de las estructuras de ciencia y tecnología.

Los investigadores, entre los que se encuentran figuras destacadas de diversas disciplinas, expresaron su alarma por la falta de un rumbo claro en materia de política científica, lo que se traduce en "un grave riesgo para el desarrollo y la soberanía nacional". Subrayaron que "la ciencia no es un lujo, sino una herramienta indispensable para el crecimiento económico, la salud pública, la seguridad alimentaria y la resolución de problemas estructurales de la sociedad".

Carta abierta

La carta detalla las consecuencias inmediatas de la crisis: "La paralización de proyectos de investigación, la imposibilidad de sostener la infraestructura de los laboratorios y, quizás lo más crítico, la fuga de cerebros". Los científicos señalan que "la falta de perspectivas y el deterioro de las condiciones laborales están empujando a los jóvenes talentos a buscar oportunidades en el extranjero, lo que representa una pérdida irreparable para el futuro del país".

"El desfinanciamiento del Conicet no es un ajuste más; es un golpe al futuro de la Argentina", afirman en el texto. Piden a la sociedad que tome conciencia de la gravedad de la situación y que se sume a la defensa de un sector que, históricamente, ha demostrado su capacidad para generar conocimiento, innovación y progreso. Los investigadores concluyen su carta con un llamado a la acción, instando a las autoridades a reconsiderar las políticas actuales y a priorizar la ciencia y la tecnología como pilares fundamentales para la construcción de una nación próspera y soberana.

CARTA ABIERTA DE INVESTIGADORES SUPERIORES DEL CONICET SANTA FE (2) (1)

