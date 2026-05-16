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Del Potro fue víctima de un cuantioso robo en su casa de Tandil

El extenista Juan Martín del Potro fue víctima de la inseguridad en Tandil, ya que un grupo de personas ingresó a su casa y robó diversas pertenencias

16 de mayo 2026 · 09:15hs
Del Potro fue víctima de un cuantioso robo en su casa de Tandil

El extenista Juan Martín del Potro fue víctima de la inseguridad en Tandil, su ciudad natal, ya que este viernes un grupo de malvivientes ingresó a su casa y robó diversas pertenencias, como dinero en efectivo, trofeos. algunas joyas y otros elementos de valor.

Según las autoridades locales, los ladrones aprovecharon que no había nadie en la casa, rompieron un vental e ingresaron para perpetrar el robo. La madre del exdeportista -Patricia Lucas- se percató de lo sucedido apenas regresó a su hogar y radicó la denuncia correspondiente.

Poco después, el personal policial se hizo presente en la casa, ubicada en el barrio Don Bosco, donde montó un operativo de seguridad, mientras otro grupo realizaba las pericias dentro de la finca.

Del Potro, de 37 años, se retiró en 2022 y es considerado uno de los mejores tenistas argentinos de la historia; entre los logros más importantes de su campaña deportiva aparecen su triunfo en el Abierto de Estados Unidos. en 2009, y además formó parte del equipo que obtuvo la Copa Davis en 2016.

Tandil Juan Martín Del Potro
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