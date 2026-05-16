Según datos del Ieric, la provincia registró un crecimiento del 7,31 % entre diciembre de 2023 y febrero de 2026. Desde el Gobierno provincial atribuyen el desempeño al plan de obra pública y a beneficios fiscales para empresas que incorporan trabajadores registrados.

A contramano de la caída nacional, la construcción creció en Santa Fe y sumó 2.600 empleos registrados

En un contexto de retracción de la actividad de la construcción en gran parte del país, Santa Fe aparece como una de las provincias con mejor desempeño en generación de empleo formal dentro del sector.

De acuerdo con datos difundidos por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se incorporaron 2.657 nuevos puestos laborales privados en la provincia, lo que representa un crecimiento del 7,31 % .

El informe marca un fuerte contraste con el escenario nacional. Mientras el empleo en la construcción cayó cerca de un 10 % en el país durante el mismo período, Santa Fe sostuvo una evolución positiva y pasó de 35.997 trabajadores registrados en septiembre de 2025 a 39.025 en febrero de 2026.

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Desde el Gobierno provincial vincularon estos resultados con el nivel de inversión pública en infraestructura y con medidas tributarias destinadas a incentivar el empleo registrado.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, señaló que los números “son consecuencia del plan récord de obra pública que lleva adelante el gobernador Maximiliano Pullaro”, y enumeró inversiones en viviendas, gasoductos, escuelas, rutas y hospitales.

Además, sostuvo que la actividad genera “un fuerte efecto multiplicador sobre otras actividades económicas”.

Beneficios fiscales y empleo

Otro de los factores señalados por la Provincia es la aplicación de beneficios previstos en la Ley Tributaria santafesina, que permite descontar del pago de Ingresos Brutos los salarios correspondientes a nuevos trabajadores registrados.

Según los datos oficiales difundidos, en el conjunto de la actividad económica se registraron 649 nuevos puestos en enero, 2.544 en febrero y 5.392 en marzo.

Báscolo indicó que “en apenas tres meses se crearon más de 2.000 empleos directos en la construcción”, y aseguró que fue el sector donde más se utilizaron las deducciones impositivas vinculadas a nuevas incorporaciones laborales.

En paralelo, el informe también expone el comportamiento dispar entre distritos. Mientras Santa Fe mostró crecimiento, jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registraron una pérdida acumulada superior a los 20.000 puestos de trabajo en la construcción.