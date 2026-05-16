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River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

River recibirá, desde las 19.30, a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura. E

16 de mayo 2026 · 09:03hs
River y Rosario Central se enfrentan por un lugar en la final del Torneo Apertura

River recibirá este sábado a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura. El partido, que está programado para las 19.30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez.

River llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El Millonario, previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

Rosario Central, por su parte, viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al ganarle en condición de local a Racing por 2-1.

En dicho enfrentamiento, el Canalla"se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Adrián Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla. La actuación del árbitro fue tan alevosa que incluso el presidente de Racing, Diego Milito, salió a hablar y expresó que se sintió robado.

Probables formaciones de River y Rosario Central

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Santiago Lencina; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 19:30. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

River Rosario Central Apertura
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